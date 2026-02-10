A- A+

FUTEBOL Entenda as estratégias de Flamengo e Botafogo no Brasileiro, Carioca e duelos internacionais Premiação maior do Estadual pode pesar na hora das escalações; Ferj ameaçou clubes com multa

Flamengo e Botafogo iniciam a semana dando o pontapé inicial em um planejamento para três jogos em 10 dias, com carnaval no meio e tudo. Os clubes terão estratégias aparentemente distintas nas partidas marcadas pelo Brasileiro, no clássico que disputam entre si pelo Carioca no domingo, e nos compromissos internacionais - o Rubro-negro terá a final da Recopa no dia 19 contra o Lanús, da Argentina, fora de casa, enquanto o Alvinegro joga na altitude de Potosí, dia 18, na Bolívia, contra o Nacional, pela pré-Libertadores.

De antemão, o Flamengo deixa claro que vai dar menos importância ao clássico estadual. Já o Botafogo admite dosar seu elenco nas próximas duas partidas, primeiro no outro confronto regional, contra o Fluminense, pelo Brasileiro, no Maracanã, e em seguida diante do Flamengo, em casa, no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca. Pesa contra o Flamengo a viagem para Salvador para enfrentar o Vitória hoje. Por isso, a prioridade rubro-negra será o Brasileiro, com força máxima. Depois, o mais provável é que algumas estrelas sejam preservadas de olho na decisão Sul-Americana.

No entendimento do clube, o elenco robusto permite o rodízio de peças com a manutenção do mesmo nível técnico. No caso do Botafogo, que já atuou com reservas contra o Vasco por estar classificado, o plano é pensar a partir de agora jogo a jogo, colocando em ação as principais armas dentro das melhores condições físicas. Logo, há chance de enfrentar o Flamengo no domingo sem um time todo de reservas como foi contra o Vasco.





O clube se beneficiou da liberação do transfer ban da Fifa após pagamento de Jhon Textor ao Atlanta por Thiago Almada, e poderá relacionar já diante do Fluminense três reforços que estavam disponíveis: os zagueiros Ythallo e Riquelme, o volante Wallace Davi e o ponta Villalba, novas alternativas para o técnico Martin Anselmi, que perdeu Allan, expulso no fim de semana. Já Filipe Luís inicia a sequência com baixas: o lateral-direito Varela, os meias Jorginho e Saúl e o atacante Luiz Araújo se recuperam de lesão. Allan, por sua vez, finaliza a transferência para o Corinthians e também não foi relacionado.

Ameaça de multa

A partir do mata-mata do Estadual os jogos valem um bom dinheiro, e isso pode ajudar Flamengo e Botafogo na hora da escalação. Para ser mais exato, R$ 5,5 milhões pela classificação estão em jogo. Quem for eliminado, além de perder o recurso e a chance de título, terá que jogar a Taça Rio.

Após resolução enviada aos clubes no dia 4, antes da rodada classificatória final, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro cobrou a escalação de no mínimo sete atletas principais titulares. O alerta se deu para preservar o produto e os seus interesses comerciais, mas também pela questão técnica, para que a última rodada não tivesse desequilíbrios.

Pelo regulamento, os clubes grandes poderiam ser multados e deixarem de receber a cota de R$ 1,1 milhão por rodada em caso de não utilização de sua equipe considerada principal. O Botafogo chegou a modificar a relação de atletas que atuou contra o Vasco de última hora.

A resolução de diretoria da Ferj, assinada pelo vice-presidente Marcelo Vianna, lança luz para o que nos bastidores tem gerado incômodo: a percecpção de que os clubes grandes e seus departamentos de futebol não estão atentos ao novo regulamento do Estadual, agora de tiro mais curto.

No documento, a federação faz um chamamento ao respeito com os torcedores e o público, e diz que o “futuro comercial coletivo está, dentre inúmeros fatores, diretamente relacionado à qualidade da entrega e desempenho atual” do campeonato. A recomendação é clara e pede que “clubes que se abstenham de utilizar equipe alternativa ou similar, e se apresentem com equipe formada com o mínimo de 7 (sete) de seus atletas principais, reconhecidos e sabidamente titulares do elenco”.

