A- A+

TÊNIS Entenda como Djokovic pode ter influenciado horário de duelo com João Fonseca em Roland Garros Sérvio afirmou que ainda poderia fazer pedidos à organização e destacou diferenças no comportamento da bola entre partidas diurnas e noturnas

A definição do horário para o aguardado confronto entre João Fonseca e Novak Djokovic, pela terceira rodada de Roland Garros, chamou atenção de torcedores e especialistas. Marcado para a sessão diurna desta sexta-feira, por volta das 10h30 (de Brasília), o duelo poderia ter acontecido à noite, quando normalmente os principais jogos do torneio recebem maior destaque.

Uma entrevista concedida por Djokovic à imprensa sérvia, porém, sugere que a escolha pode não ter sido apenas da organização. Em conversa com o canal Sport Klub, o sérvio indicou que os jogadores têm a possibilidade de fazer pedidos sobre o horário das partidas e revelou que ainda havia prazo para discutir o tema com os organizadores.

— Existem alguns detalhes táticos que eu não gostaria de expor publicamente. Até o meio do dia de quinta-feira temos tempo para fazer algum pedido. Claro, nunca há garantia de que eles vão atender e dizer 'ok' — afirmou.

A declaração foi dada enquanto o confronto entre João Fonseca e o croata Dino Prizmic ainda estava em andamento. Questionado sobre sua preferência, Djokovic inicialmente disse que não sabia qual seria o horário do jogo, mas depois deixou claro que a discussão ainda estava aberta.

O sérvio também revelou que a organização de Roland Garros tinha interesse em vê-lo atuando na sessão noturna, tradicionalmente mais valorizada comercialmente.

— Eu sei que os organizadores gostariam que eu jogasse à noite, porque há apenas uma partida e, por causa da venda de ingressos. Existe diferença na forma como a bola reage durante o dia e à noite. Ainda vamos ver — explicou.

A observação chamou atenção porque as condições de jogo mudam significativamente ao longo do dia em Paris. Durante a noite, as temperaturas mais baixas costumam deixar as quadras mais lentas e reduzem a velocidade da bola. Já durante o dia, com temperaturas mais elevadas, o jogo tende a ser mais rápido.

Djokovic evitou detalhar quais aspectos táticos poderiam influenciar sua preferência, mas a fala levantou a possibilidade de que a equipe do sérvio tenha participado ativamente da discussão sobre o horário da partida.

João Fonseca emocionado após vencer o croata Dino Prizmic, de virada. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Apesar da especulação, o veterano fez questão de elogiar João Fonseca e minimizar qualquer possível vantagem ligada ao período do confronto.

— De qualquer forma, Fonseca é um excelente jogador tanto de dia quanto de noite — afirmou.

Aos 19 anos, João Fonseca disputará contra Djokovic o maior desafio de sua ainda curta carreira. O brasileiro chega embalado por boas atuações em Paris e terá pela frente um dos maiores tenistas da história, dono de 24 títulos de Grand Slam.

Veja também