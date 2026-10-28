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FUTEBOL Entenda como Richarlison e Neymar se tornaram rivais nas redes em meio às eleições Atacante do Tottenham celebrou vitória de Lula, enquanto jogador do Santos, apoiador de Flávio Bolsonaro, ironizou o ex-companheiro de seleção nas redes sociais em meio à disputa por uma ilha

As eleições também causaram um racha no futebol brasileiro, colocando Neymar e Richarlison, que disputaram uma Copa do Mundo juntos, em lados opostos nas redes sociais. Nos últimos dias, o atacante do Santos tem reagido de forma irônica a publicações do ex-companheiro de seleção brasileira, que declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e se colocou em oposição a Flávio Bolsonaro (PL) em razão do imbróglio envolvendo a compra de uma ilha.

Durante a campanha presidencial, o atacante do Tottenham relembrou a disputa que trava pela Ilha Comprida, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro, com o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio — ele acusa o senador de envolvimento no caso por interesse na propriedade.

Ao longo das últimas semanas, Richarlison postou vídeos e criticou Flávio e sua campanha eleitoral. No domingo, após a vitória de Lula, o jogador publicou uma imagem gerada por inteligência artificial que mostrava o rosto de Lula em uma tatuagem que tem nas costas — o desenho original traz os rostos de Ronaldo Fenômeno, do próprio Richarlison e de Neymar, um dos seus ídolos no futebol.

O atacante do Santos, que declarou apoio a Flávio Bolsonaro, comentou o post com um emoji de risada, ironizando a imagem criada por IA.

Além de comentar em posts de Richarlison, Neymar usou suas redes sociais para declarar abertamente seu apoio a Flávio. No dia do primeiro turno, por exemplo, ele publicou vídeos com gestos em referência ao número eleitoral do candidato do PL — 22. Após a votação, o atacante escreveu em publicação do deputado federal Nikolas Ferreira: “Bora, meu presidente”.

Na semana passada, Neymar comentou na publicação do cantor MC Cabelinho, que gravou um episódio do programa "Revelando Brasil" com críticas ao senador: “Dito isso… 22”. A dois dias das eleições, ele postou um vídeo ao lado de Nikolas Ferreira em que faziam uma brincadeira com o número 22.

Na gravação, o parlamentar pergunta a Neymar qual era seu número no Barcelona. Neymar responde que era o 11. Em seguida, o parlamentar pergunta quanto é 11 mais 11, e o jogador responde: “22”. O atacante do Santos também declarou voto em Jair Bolsonaro no último pleito.

Após as notícias da fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, os dois tiveram mais um embate nas redes nesta terça-feira. Richarlison postou fotos geradas por inteligência artificial que mostra uma "retomada" da ilha por ele. Nas imagens, vários elementos destacam o título de "De volta à Ilha do Richarlison". Ele também escreveu: "Então não tem ninguém na ilha né?".

Novamente, Neymar escreveu na publicação de Richarlison: "Próxima vez lê o contrato seu moleque ". O post tem, até o momento, 118 mil comentários, sendo quase 40 mil em resposta ao atacante do Santos.

Entenda o caso

A disputa judicial pela propriedade em Angra dos Reis começou em 2020. Richarlison, que diz ter pago R$ 10 milhões na compra do terreno, acusa Flávio de se aliar ao advogado e amigo Willer Tomaz para tirar seus direitos sobre o local. Segundo o atacante, Flávio tinha interesse na propriedade, mas ele recusou vendê-la. O então senador, que é testemunha no processo de disputa pela ilha, nega as acusações.

Willer alega que sua empresa adquiriu legalmente os direitos de ocupação da ilha e de um imóvel no local e diz que Richarlison negociou com posseiros. Flávio e Willer Tomaz são investigados pelo Supremo Tribunal Federal por suspeita de lavagem de dinheiro, além de suspeitas de dividirem conta bancária, acusações que negam.

O caso, inclusive, foi usado por Lula no debate da TV Globo. O então candidato à reeleição pediu a Flávio para explicar o caso envolvendo Richarlison. O candidato do PL rebateu dizendo que o jogador havia levado um golpe de pessoas próximas que lhe venderam uma propriedade pertencente a outro proprietário.

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