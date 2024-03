Entenda o que é a Copa Ouro, torneio que terá Brasil x Argentina neste fim de semana

A- A+

O Brasil entra em campo pelas quartas de final da Copa Ouro feminina contra a Argentina, neste domingo (3), às 00h15, com exibição da ESPN 4 e Star+. A equipe disputa seu primeiro torneio sob o comando de Arthur Elias e está com 100% de aproveitamento na competição, três vitórias em três jogos, sendo uma das únicas equipes invictas do torneio ao lado do Canadá. Mas afinal, o que é a Copa Ouro?



A Copa Ouro feminina é um torneio de seleções que conta com a participação das melhores equipes da América do Norte, América Central e América do Sul. A edição de 2024 é a primeira do campeonato com este novo formato e está sendo realizada nos Estados Unidos em quatro cidades: Los Angeles, San Diego, Carson e Houston, com todos os jogos sendo exibidos pela ESPN e do Star+.



Com o formato tradicional de copas, com fase de grupos seguida por mata-mata, o Brasil chegou no torneio como uma das principais equipes. A equipe foi uma das três cabeças de chave da competição ao lado de Estados Unidos e Canadá, que figuram o top 10 do ranking da FIFA. As três seleções são as grandes favoritas ao título do torneio, que pode ser visto como uma super Copa América, definindo o campeão indiscutível do Continente Americano.



“O título da Copa Ouro para o Brasil significaria um ótimo começo de trabalho de Arthur Elias e uma confiança ainda maior para uma boa participação nos Jogos Olímpicos. Renovaria a esperança de que o Brasil pode sim figurar entre as principais seleções do mundo e chegar forte em Paris. Ainda é um início de ciclo, que tem como objetivo principal conquistar uma Copa Do Mundo, vencer a Copa Ouro indicaria que estamos no caminho certo”, analisa Milla Garcia, narradora da ESPN e especialista da modalidade.



Os outros jogos desta fase serão Canadá x Costa Rica no sábado, às 21h no Star+, e no domingo acontecem os dois últimos confrontos desta fase com México x Paraguai às 19h e EUA x Colômbia às 22h15, ambos com exibição da ESPN 4 e Star+.



A final está marcada para o dia 10 de março, no Snapdragon Stadium em San Diego. Todas as partidas da Copa Ouro contam com exibição ao vivo dos canais ESPN e do Star+ com exclusividade, e após os jogos do Brasil o Mina de Passe, primeira mesa redonda que debate exclusivamente o futebol feminino na televisão, irá ao ar na ESPN para o pós-jogo. O programa também segue com suas edições semanais, sexta às 21h, com a cobertura focada nos principais acontecimentos da Copa Ouro.

