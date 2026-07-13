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Futebol

Entenda o que foi a Guerra das Malvinas e a rivalidade entre Inglaterra e Argentina

Países travaram um conflito pelas Ilhas Malvinas, arquipélago no sul do Oceano Atlântico, em 1982

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Argentina alega que Malvinas deveria ser território do paísArgentina alega que Malvinas deveria ser território do país - Foto: Juan Mabromata/AFP

É por uma vaga na final, mas também por uma rivalidade que ultrapassa as quatro linhas. Argentina e Inglaterra voltam a se enfrentar em uma Copa do Mundo, e o duelo reacende a memória de um conflito que marcou a história dos dois países: a Guerra das Malvinas.

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História

Argentina e Inglaterra travaram uma guerra pelas Ilhas Malvinas, arquipélago no sul do Oceano Atlântico, em 1982. Os sul-americanos alegam que herdaram a soberania das ilhas após sua independência da Espanha, em 1816, uma vez que o arquipélago era administrado pelos espanhóis durante o período colonial.

Em 1829, Buenos Aires nomeou um governador para administrar o arquipélago. Quatro anos depois, em 1833, forças britânicas expulsaram as autoridades argentinas e retomaram o controle das ilhas, que permanece até hoje.

Mais de um século depois, a Argentina organizou uma operação militar para recuperar as Malvinas, mas perdeu a batalha. No total, 649 argentinos e 255 britânicos foram mortos. 

“Os argentinos consideram a Guerra das Malvinas como uma batalha contra o imperialismo britânico, enquanto os ingleses citam que era um direito para restaurar a ordem a partir de uma invasão dos argentinos”, afirmou o historiador Lula Couto.

O primeiro jogo entre as seleções após a Guerra das Malvinas foi em 1986, nas quartas de final da Copa. Os argentinos ganharam por 2x1. Dia em que um lance ficou eternizado na memória dos torcedores: o gol de mão de Diego Maradona. Validado erroneamente, em uma época pré-VAR.

Desde então, é comum ouvir músicas argentinas que citam os ingleses. “Nasci na Argentina, terra de Diego e Lionel, dos rapazes das Malvinas, que jamais esquecerei”, além do “Quem não pula é inglês”.

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