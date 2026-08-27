Entenda o que o River Plate precisa para se classificar à Libertadores de 2027
Com derrota para o Santa Fé na Copa Sul-Americana, clube argentino vê caminho para torneio continental ficar mais difícil
O River Plate foi eliminado, ontem, pelo Independiente Santa Fe na Copa Sul-Americana, em casa, e, além de ficar fora da competição continental, perdeu uma das possibilidades de classificação para a Libertadores de 2027.
Agora, o clube argentino terá apenas duas maneiras de chegar ao torneio do próximo ano: conquistar o Torneio Clausura ou terminar entre os classificados pela Tabela Anual.
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Os dois cenários são considerados complicados neste momento da temporada. Para garantir uma vaga diretamente pelo Torneio Clausura, o River precisará conquistar o título, assim como o Belgrano fez no Apertura.
O início da campanha, porém, está longe de ser o esperado. Após seis rodadas, o time soma apenas quatro pontos e ocupa a 14ª colocação.
A equipe está cinco pontos atrás do Gimnasia La Plata, que atualmente é o primeiro time na zona de classificação para os playoffs. Ainda restam dez rodadas em disputa.
Outro caminho para o River Plate chegar à Libertadores é pela classificação geral, mas também não é fácil.
Atualmente, os Millonários estão na 11ª colocação e fora das vagas para as competições continentais, inclusive da Copa Sul-Americana.
Com 33 pontos somados na temporada, o time está sete atrás do Vélez, que ocupa a última posição de classificação para a Libertadores por meio da Tabela Anual.
Com dez partidas a serem disputadas, o River Plate precisa tirar essa diferença de pontos.
Veja a tabela anual do Campeonato Argentino
Independiente Rivadavia — 42 pts, 22 J — Libertadores
Argentinos Juniors — 42 pts, 22 J — Libertadores
Vélez — 40 pts, 22 J — Libertadores
Rosario Central — 39 pts, 22 J — Sul-Americana
Estudiantes — 37 pts, 22 J — Sul-Americana
Boca Juniors — 37 pts, 22 J — Sul-Americana
Belgrano — 36 pts, 22 J — Libertadores (já classificado por ser campeão do Apertura)
Gimnasia — 35 pts, 22 J — Sul-Americana
Independiente — 34 pts, 22 J — Sul-Americana
Instituto — 34 pts, 22 J — Sul-Americana
River Plate — 33 pts, 22 J — Não se classifica
Lanús — 31 pts, 22 J — Não se classifica
Tigre — 31 pts, 22 J — Não se classifica
Gimnasia de Mendoza — 31 pts, 22 J — Não se classifica
Sarmiento — 31 pts, 22 J — Não se classifica
Huracán — 30 pts, 22 J — Não se classifica
Talleres — 30 pts, 22 J — Não se classifica
Barracas Central — 30 pts, 22 J — Não se classifica
Defensa y Justicia — 30 pts, 22 J — Não se classifica
San Lorenzo — 29 pts, 22 J — Não se classifica
Unión — 28 pts, 22 J — Não se classifica
Racing — 26 pts, 22 J — Não se classifica
Banfield — 25 pts, 22 J — Não se classifica
Newell's — 25 pts, 22 J — Não se classifica
Platense — 24 pts, 22 J — Não se classifica
Atlético Tucumán — 23 pts, 22 J — Não se classifica
Central Córdoba — 22 pts, 22 J — Não se classifica
Riestra — 18 pts, 22 J — Não se classifica
Aldosivi — 10 pts, 22 J — Não se classifica
Estudiantes RC — 10 pts, 22 J — Não se classifica