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FUTEBOL INTERNACIONAL Entenda o que o River Plate precisa para se classificar à Libertadores de 2027 Com derrota para o Santa Fé na Copa Sul-Americana, clube argentino vê caminho para torneio continental ficar mais difícil

O River Plate foi eliminado, ontem, pelo Independiente Santa Fe na Copa Sul-Americana, em casa, e, além de ficar fora da competição continental, perdeu uma das possibilidades de classificação para a Libertadores de 2027.



Agora, o clube argentino terá apenas duas maneiras de chegar ao torneio do próximo ano: conquistar o Torneio Clausura ou terminar entre os classificados pela Tabela Anual.

Os dois cenários são considerados complicados neste momento da temporada. Para garantir uma vaga diretamente pelo Torneio Clausura, o River precisará conquistar o título, assim como o Belgrano fez no Apertura.

O início da campanha, porém, está longe de ser o esperado. Após seis rodadas, o time soma apenas quatro pontos e ocupa a 14ª colocação.



A equipe está cinco pontos atrás do Gimnasia La Plata, que atualmente é o primeiro time na zona de classificação para os playoffs. Ainda restam dez rodadas em disputa.

Elenco do River Plate. Foto: Juan Mabromata / AFP

Outro caminho para o River Plate chegar à Libertadores é pela classificação geral, mas também não é fácil.



Atualmente, os Millonários estão na 11ª colocação e fora das vagas para as competições continentais, inclusive da Copa Sul-Americana.

Com 33 pontos somados na temporada, o time está sete atrás do Vélez, que ocupa a última posição de classificação para a Libertadores por meio da Tabela Anual.



Com dez partidas a serem disputadas, o River Plate precisa tirar essa diferença de pontos.



Lance de River Plate 2 x 2 Vélez Sársfield. Foto: Alejandro Pagni / AFP

Veja a tabela anual do Campeonato Argentino

Independiente Rivadavia — 42 pts, 22 J — Libertadores

Argentinos Juniors — 42 pts, 22 J — Libertadores

Vélez — 40 pts, 22 J — Libertadores

Rosario Central — 39 pts, 22 J — Sul-Americana

Estudiantes — 37 pts, 22 J — Sul-Americana

Boca Juniors — 37 pts, 22 J — Sul-Americana

Belgrano — 36 pts, 22 J — Libertadores (já classificado por ser campeão do Apertura)

Gimnasia — 35 pts, 22 J — Sul-Americana

Independiente — 34 pts, 22 J — Sul-Americana

Instituto — 34 pts, 22 J — Sul-Americana

River Plate — 33 pts, 22 J — Não se classifica

Lanús — 31 pts, 22 J — Não se classifica

Tigre — 31 pts, 22 J — Não se classifica

Gimnasia de Mendoza — 31 pts, 22 J — Não se classifica

Sarmiento — 31 pts, 22 J — Não se classifica

Huracán — 30 pts, 22 J — Não se classifica

Talleres — 30 pts, 22 J — Não se classifica

Barracas Central — 30 pts, 22 J — Não se classifica

Defensa y Justicia — 30 pts, 22 J — Não se classifica

San Lorenzo — 29 pts, 22 J — Não se classifica

Unión — 28 pts, 22 J — Não se classifica

Racing — 26 pts, 22 J — Não se classifica

Banfield — 25 pts, 22 J — Não se classifica

Newell's — 25 pts, 22 J — Não se classifica

Platense — 24 pts, 22 J — Não se classifica

Atlético Tucumán — 23 pts, 22 J — Não se classifica

Central Córdoba — 22 pts, 22 J — Não se classifica

Riestra — 18 pts, 22 J — Não se classifica

Aldosivi — 10 pts, 22 J — Não se classifica

Estudiantes RC — 10 pts, 22 J — Não se classifica

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