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FUTEBOL Entenda os fatores que levaram Memphis a renovar com Corinthians Holandês aceita redução de benefícios e congela dívida de R$ 42 milhões sem juros ou correção; novo vínculo será válido por mais duas temporadas

Depois de meses de negociações, Corinthians e Memphis Depay chegaram a um acordo para a permanência do atacante por mais duas temporadas. Para viabilizar a renovação, o holandês aceitou reduzir valores previstos no novo contrato e congelar uma dívida de R$ 42 milhões que tem a receber do clube.

As concessões feitas pelo camisa 10 foram determinantes para uma reviravolta nas conversas. Um dia depois de o presidente Osmar Stabile divulgar uma nota encerrando as negociações, os dois se reuniram pessoalmente e acertaram novos termos.

Na prática, Memphis aceitou uma redução de R$ 13,5 milhões no novo contrato. Outros R$ 35 milhões deixam de ser acrescentados à dívida que o Corinthians mantém com o jogador. Somadas, as mudanças representam uma diferença potencial de R$ 48,5 milhões para o clube.

1. Redução de R$ 13,5 milhões no novo contrato

Uma das principais alterações está nos benefícios que Memphis receberia durante as próximas duas temporadas.

O atacante abriu mão de R$ 6 milhões referentes à ajuda de custo prevista no período — equivalente a R$ 250 mil mensais durante 24 meses.

A verba destinada a ações de marketing também foi reduzida. O valor inicialmente previsto de R$ 15 milhões caiu pela metade, para R$ 7,5 milhões. São outros R$ 7,5 milhões de redução.

Somadas, as duas alterações diminuem em R$ 13,5 milhões o custo previsto para o novo vínculo.





2. Dívida de R$ 42 milhões será congelada

Outro ponto decisivo envolve uma dívida que o Corinthians já possui com Memphis.

O clube deve atualmente cerca de R$ 42 milhões ao holandês. Pelo novo acordo, o jogador aceitou congelar esse montante, sem a incidência de juros e correção monetária.

Com as atualizações previstas anteriormente, a dívida poderia chegar a aproximadamente R$ 77 milhões. Assim, a mudança representa uma economia potencial de outros R$ 35 milhões para o Corinthians.

Memphis não abriu mão dos R$ 42 milhões que já tem a receber. A concessão está justamente na diferença que poderia ser adicionada ao débito ao longo do tempo.

3. Reunião com presidente mudou rumo das negociações

O acordo ganhou força após uma conversa presencial entre Memphis e Osmar Stabile. O encontro ocorreu um dia depois de o presidente do Corinthians anunciar publicamente o encerramento das tratativas.

Na reunião, o jogador manifestou o desejo de permanecer e aceitou rever as condições financeiras para adequar o contrato à situação do clube.

— Ele baixou consideravelmente o contrato em virtude da necessidade, da vontade do jogador de ficar e da necessidade do Corinthians em arrumar uma forma da gente pagar — explicou Stabile.

4. Conselho precisou aprovar novo contrato

Depois do entendimento com Memphis, Stabile levou os novos termos ao Conselho de Orientação (Cori) do Corinthians.

A análise era necessária por causa do tamanho financeiro da operação. Segundo o presidente, contratos que ultrapassam o equivalente a 40 mil salários mínimos precisam passar pelo órgão.

Quatro contratos relacionados ao acordo foram analisados ponto a ponto pelos conselheiros na noite de segunda-feira. Ao fim da reunião, a renovação recebeu os votos necessários para ser aprovada.

— Deu trabalho. Evidentemente que é um astro internacional, não é assim que a gente consegue fazer muito rápido. Foi um processo demorado, como todos já sabem — afirmou Stabile.

5. Memphis volta a ficar à disposição

Com o acerto encaminhado, Memphis foi autorizado a voltar aos treinamentos no CT Joaquim Grava nesta terça-feira.

O atacante também reúne condições de jogo e poderá ficar à disposição para o confronto contra o Rosario Central, pela volta das oitavas de final da Libertadores.

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