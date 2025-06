Entenda por que John Textor renunciou ao comando do Lyon, da França

A- A+

John Textor renunciou, nesta segunda-feira, aos seus cargos de liderança no Lyon, da França, clube que pertence à Eagle Football.

O empresário americano oficializou sua saída da equipe francesa e nomeou dois substitutos: o alemão Michael Gerlinger é o novo CEO, enquanto a sul-coreana naturalizada americana Michele Kang assume a presidência.

— Estou extremamente orgulhoso dos nossos sucessos esportivos no OL, que conseguiu reconstruir sua equipe e retornar às competições europeias nos últimos dois anos após uma longa ausência. Sou grato a todos no OL pela dedicação durante este período excepcionalmente difícil. Michele é a escolha ideal para liderar o OL na próxima fase e tenho plena confiança nela e no OL, que sairá mais forte sob sua liderança — disse John Textor.

Textor deixou o cargo após a decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), órgão responsável pelo controle financeiro dos clubes franceses, de rebaixar o Lyon, sete vezes campeão da França, para a Ligue 2. O americano acredita que não conseguiu se adaptar à política do país europeu e admitiu erros no processo.

Além disso, em entrevista à TV Globo, no último sábado, Textor afirmou que vai voltar suas atenções mais para o Botafogo. Com a saída do Lyon, o empresário americano pretende visitar o Brasil com maior frequência nos próximos meses para participar de mais decisões do time alvinegro.

— Eu vou passar muito mais tempo pensando na Eagle globalmente, voltando mais para o Botafogo. Tenho ótimos sócios no Eagle Football Group, acionistas que vão tomar à frente para lidar com assuntos que eu honestamente não fui muito bom para lidar na França. Estou ansioso para me reconectar com o Brasil. Nós vamos ficar bem lá (na França). Vamos colocar um rosto forte lá — afirmou Textor no sábado.

Aos 66 anos, Michele Kang, que também é presidente e proprietária da equipe feminina do Lyon, foi igualmente nomeada diretora-executiva do Eagle Football Group, a empresa que administra todas as atividades do clube e da qual ela fazia parte do conselho de administração desde setembro de 2023.

Segundo o Lyon, Michele Kang “liderará o processo de apelação do clube junto à DNCG” com o objetivo de reverter a decisão do órgão financeiro e garantir que a equipe permaneça na Ligue 1.

