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Futebol

Entenda por que Lamine Yamal mudou foto de perfil nas redes para imagem de LeBron James

Jovem atacante aposta em mentalidade de superação antes de duelo decisivo contra o Atlético de Madrid e cita Neymar como ídolo

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Lamine Yamal faz referência à histórica virada do Cleveland Cavaliers nas finais da NBA de 2016Lamine Yamal faz referência à histórica virada do Cleveland Cavaliers nas finais da NBA de 2016 - Foto: Manaure Quintero/AFP

Às vésperas do confronto decisivo pelas quartas de final da UEFA Champions League, o atacante Lamine Yamal explicou a escolha simbólica de trocar sua foto de perfil no Instagram por uma imagem de LeBron James. A decisão faz referência direta à histórica virada do Cleveland Cavaliers nas finais da NBA de 2016 e reforça a crença do jovem de 18 anos em uma remontada do FC Barcelona diante do Atlético de Madrid.

Em entrevista coletiva antes da partida no estádio Metropolitano, Yamal destacou o impacto do astro do basquete em sua mentalidade para o jogo:

“Ele é um dos modelos que podem me inspirar para o jogo de amanhã. Espero jogar tão bem quanto ele. Temos muitos veteranos, jogadores jovens… Não sou o único.”

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O gesto nas redes sociais ocorre após a derrota por 2 a 0 no jogo de ida, resultado que obriga o Barcelona a buscar uma virada fora de casa para seguir na competição. A imagem escolhida por Yamal mostra LeBron segurando o troféu da NBA após liderar uma recuperação inédita de 3 a 1 na série final — um feito que o atacante tenta espelhar no cenário europeu.

Lamine YamalPerfil oficial de Lamine Yamal com a foto de LeBron James |Foto: Instagram/Reprodução

O jovem, que soma 22 gols e 18 assistências em 43 partidas na temporada, minimizou a pressão sobre seu desempenho:

“Desde criança assumi muitas responsabilidades, então estou acostumado. Não vejo isso como um problema. É uma virtude.”

Além da inspiração no astro da NBA, Yamal também fez questão de citar Neymar como referência pessoal, lembrando o papel do brasileiro na histórica virada do Barcelona sobre o PSG em 2017:

“Já o vi jogar muitas vezes. O Neymar é um jogador que marcou toda a minha infância. É o meu ídolo, e ficarei eternamente grato a ele. É um jogador pelo qual vale a pena pagar o bilhete. Quero agradecer-lhe por tudo o que deu ao futebol. Espero que ele possa estar na Copa do Mundo.”

Com desfalques importantes e a necessidade de vencer por dois gols de diferença para levar a decisão à prorrogação, o Barcelona aposta na combinação entre juventude e experiência para tentar repetir, em campo, a mentalidade de superação que Yamal buscou fora dele.

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