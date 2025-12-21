A- A+

FUTEBOL Entenda por que o Vasco pode embolsar prêmio maior do que o Corinthians se ganhar a Copa do Brasil Vasco pode chegar a R$ 100 milhões em caso de título

Se o Vasco superar o Corinthians em campo, também terminará sua campanha na Copa do Brasil com uma premiação maior que a do rival. Em caso de título, o Vasco embolsará cerca de R$ 77 milhões, que se somariam aos R$ 24 milhões já acumulados de outras fases da competição, totalizando R$ 101 milhões.

E mesmo se o campeão for o Corinthians, o clube paulista chegaria, no máximo, a R$ 97 milhões.

Por ter se classificado para a última Libertadores, caindo antes da fase de grupos, o Corinthians entrou na Copa do Brasil somente na terceira fase, enquanto o Vasco iniciou a competição desde a primeira fase.

Até o momento, o Corinthians acumula R$ 20,6 milhões de premiação na Copa do Brasil, R$ 3,5 milhões a menos do que o Vasco.

Vasco e Corinthians decidem o título da Copa do Brasil neste domingo, às 18h, no Maracanã, pelo jogo de volta da grande final.

Após o empate sem gols na partida de ida, em São Paulo, a expectativa é de um duelo aberto, em que qualquer vitória garante a taça.

Veja também