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futebol "Entramos de fato na Série C", avalia técnico do Santa após empate diante do Maringá Resultado deixou o Tricolor fora do G8, na 10ª posição, mas Cristian de Souza aprovou desempenho da equipe

Não foi o resultado que o Santa Cruz queria, mas o empate em 1x1 com o Maringá, no Willie Davids, pela oitava rodada Série C do Campeonato Brasileiro de 2026, serviu para o Tricolor “entrar na competição”, na avaliação do técnico Cristian de Souza.





Avaliação

“Eu acredito que nós entramos na competição de fato. Acho que é um divisor de águas. Sabíamos que ia ser um jogo muito complicado. As equipes vêm aqui e sofrem muito, têm muita dificuldade para equilibrar o jogo, para fazer um jogo controlado, e nós fizemos isso”, iniciou.

“Nós tivemos um início de partida onde a gente conseguiu surpreender o adversário, conseguimos chegar ao nosso gol. Acredito que poderíamos até mesmo ter aumentado o placar, tivemos volume para isso. O adversário demorou para entender a nossa proposta, com o Quirino em cima do zagueiro da sobra deles, os nossos extremos por dentro, a gente criando uma superioridade numérica num quadrado no meio, bastante forte para poder controlar o jogo”, completou.

O Santa abriu o placar com Pedro Favela, mas viu Adeílson empatar ainda no primeiro tempo. Na etapa final, na visão de Cristian, os visitantes conseguiram se ajustar, mas não foi suficiente para sair com os três pontos.

“ A gente corrigiu o time para a segunda etapa, trouxemos mais um jogador por dentro, que foi o Léo, porque a gente estava com bastante dificuldade ali no corredor central no final do primeiro tempo. Eu acredito que a gente controlou o jogo. Tivemos pouca posse, agredimos pouco o adversário, mas controlamos defensivamente”, observou.

“Sofremos pouco com o adversário, que é acostumado aqui a fazer três, quatro gols, a impor um ritmo muito forte. A nossa equipe mostrou muita maturidade e competiu muito, teve uma condição de competitividade muito interessante. Por isso que eu digo que hoje a gente entrou de fato na Série C. Estamos aí com um nível de atuação aceitável, mas é óbvio que agora a gente vai buscar evolução”, ressaltou.



Recado

Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta a Ferroviária, domingo (31), na Arena de Pernambuco. Duelo em que o técnico coral já deixou o recado. “O torcedor pode ter certeza que temos um time aguerrido, competitivo e que vai evoluir muito no passar dos jogos”, declarou.

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