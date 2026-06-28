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futebol "Entramos nos G8 e agora precisamos nos manter", ressalta técnico do Santa Cruz Vitória do Tricolor por 3x1 diante do Paysandu, na Curuzu, deixou a equipe na sétima colocação da Série C

A derrota por 1x0 na Arena de Pernambuco para o Ypiranga, na rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro, adiou o desejo do Santa Cruz de entrar no G8 que classifica ao quadrangular do acesso. Mas apenas por uma semana. O Tricolor foi buscar o espaço entre os oito melhores com uma vitória importante diante do Paysandu, por 3x1, na Curuzu, no último sábado (27). Resultado que colocou os pernambucanos na sétima posição, com 18 pontos.

“Estou muito satisfeito e orgulhoso desse grupo porque passamos por uma semana difícil. Tivemos uma derrota em casa, onde a gente tinha a perspectiva de entrar no G8 e tomamos o revés. Mas conseguimos, com vários desfalques, mostrar a força do nosso grupo. Volto a dizer: o Santa Cruz está no campeonato brigando pelo seu espaço. Ele cresce, tem apoio da torcida e espero que isso nos ajude e impulsione a classificar entre os oito”, afirmou o técnico Cristian de Souza.

O treinador também salientou a dificuldade em conseguir entrar no G8 da Série C mesmo com um bom aproveitamento desde que chegou ao clube. Em sete jogos sob o comando de Cristian, o Santa acumula quatro vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

“Só agora conseguimos entrar na zona de classificação, mesmo com um aproveitamento que beira os 75% (na verdade é de 66,6%). Essa é a Série C mais difícil dos últimos anos, com 13, 14 times com condições de classificar. Agora precisamos nos manter”, declarou.

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