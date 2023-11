Entre 2013 e 2022, três clubes que estavam fora do G-4 na 36ª rodada da Série B conseguiram acesso

A- A+

Com duas rodadas para o fim da Série B, a apreensão tem tomado conta dos torcedores do Sport. E não é para menos. Atual quinto colocado com 60 pontos, o Rubro-negro está em situação delicada na luta pelo acesso, e neste final de semana tem o Vitória pela frente. Vencer o campeão da Segundona é necessário para o Leão seguir sonhando com a elite do futebol nacional.

Segundo levantamento feito pela Folha de Pernambuco, nas últimas dez edições da Segunda Divisão, em quatro oportunidades equipes que estavam fora da zona de acesso a duas rodadas do fim, conseguiram subir para a Série A.

Em 2013, foi o caso onde um time tirou a maior vantagem no recorte. Na ocasião, o Figueirense ocupava o sexto lugar, com 56 pontos - três a menos que o quarto colocado Icasa e o quinto Ceará. Com quatro pontos nas duas rodadas finais, o clube catarinense foi a 60, e viu os cearenses perderem seus dois últimos jogos para ficar com o acesso.

No ano seguinte, foi a vez do Avaí ‘roubar’ a vaga de um integrante do G-4 no fim da competição. Empatado em pontos com Boa Esporte (4º) e Atlético-GO (5º), o Leão da Ressacada fechou as rodadas finais com 100% de aproveitamento e contou com tropeços dos adversários para chegar à Série A.

Em 2020 e 2021, os cenários eram mais parecidos com o atual do Sport. Juventude e Avaí tinham um ponto a menos que CSA e Guarani, respectivamente, mas conseguiram terminar a Série B entre os times que disputaram a Primeira Divisão do ano seguinte. No caso da equipe de Enderson Moreira, porém, pesa a favor o fato da diferença de apenas um ponto ser para três integrantes do G-4: Criciúma, Juventude e Atlético-GO.

Do trio, dois jogos em casa pela 37ª rodada. Enquanto o Criciúma enfrenta o Botafogo-SP, no Heriberto Hülse, o Juventude recebe a Ponte Preta, no Alfredo Jaconi. O Dragão, por sua vez, tem confronto direto com o Mirassol, em São Paulo. Todas as três partidas serão realizadas neste sábado (18), às 17h. No mesmo dia e horário, o Sport visita o Vitória, no Barradão.

Veja também

Futebol Marco Gama entra na mira do Náutico para assumir posto de executivo de futebol