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Futebol Entre fraldas e treinos: Manuella reconstrói carreira no basquete enquanto vivencia maternidade Atleta do Sport/Uninassau encara rotina pesada para seguir jogando e cuidar do pequeno Caio, de 1 ano e 2 meses

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Acordar cedo, preparar bolsa, organizar mamadeira, pegar ônibus, atravessar a cidade e tentar chegar a tempo do treino. Essa é a rotina que Manuella Vitória Almeida de Aquino repete quase todos os dias no Recife. Aos 22 anos, a atleta do Sport/Uninassau vive uma fase completamente diferente daquela que imaginava quando começou a construir carreira no basquete.

Hoje, antes de pensar em pontos, marcação ou minutos em quadra, ela precisa pensar em quem ficará com Caio, seu filho de 1 ano e 2 meses, enquanto tenta manter vivo o sonho de continuar jogando.

“Agora eu não estou mais sozinha”, resumiu Manu, como é conhecida pelas companheiras. A frase ajuda a explicar a transformação que a maternidade provocou em uma jovem atleta que, pouco tempo atrás, acumulava convocações para seleções brasileiras de basquete 5x5 e 3x3, carregava a experiência de ter jogado no basquete universitário dos Estados Unidos e enxergava o esporte como centro absoluto da própria vida.



Pausa

Tudo mudou em junho de 2024, quando descobriu a gravidez. A notícia veio de surpresa e trouxe junto medo, insegurança e a necessidade de interromper a carreira temporariamente. Por causa de complicações durante a gestação, Manu precisou deixar as quadras pouco depois de descobrir que seria mãe.

O nascimento de Caio reorganizou completamente as prioridades, com a vida dividida entre os treinos do Sport/Uninassau e os cuidados integrais com o filho. A rotina, segundo ela, é “cansativa e imprevisível”. Quando a mãe, a irmã — que também é madrinha de Caio — ou a sogra conseguem ajudar, Manuella vai treinar mais tranquilamente. Nos dias em que ninguém pode ficar com o menino, ela precisa levá-lo consigo ou simplesmente faltar às atividades. “Às vezes fico preocupada porque queria estar dando mais do que posso, mas minha prioridade é Caio.”

A maternidade também trouxe um peso emocional novo para a atleta ao conviver diariamente com a sensação de “não conseguir entregar tudo o que gostaria dentro das quadras”. As noites mal dormidas, o desgaste físico e a falta de tempo para descansar impactam diretamente o rendimento.



Efeitos

“Nem sempre consigo porque venho de noites cansativas e não tenho muita escolha de descansar quando chego em casa”, disse. Ainda assim, ela encontra no próprio basquete uma forma de continuar respirando em meio à exaustão. “Extravaso no treino e na academia quando consigo ir.”

Se antes o esporte representava sonho e carreira, agora também virou resistência emocional. Manuella conta que já pensou diversas vezes em desistir do basquete desde que se tornou mãe. “Todos os dias penso nisso”, admitiu. Mas existe algo que a faz continuar insistindo. “O basquete é a única coisa que eu ainda tenho da antiga Manu.” É dentro da quadra que ela reencontra parte da identidade construída antes da maternidade.

A ausência nas viagens do Sport/Uninassau também é uma das partes mais difíceis da nova rotina. Manuella não acompanha a equipe nos jogos fora do Recife e sente que isso interfere diretamente na conexão com o grupo e nas oportunidades dentro das partidas.

“Tem vezes que sinto que poderia ajudar nos jogos se estivesse lá”. Apesar disso, ela afirmou que encontrou acolhimento dentro do clube. Segundo a atleta, as companheiras de equipe e a comissão técnica entendem a realidade e ajudam a tornar o retorno ao esporte menos doloroso.

“Ser mãe não diminui nossos sonhos. Só muda a forma de chegar até eles.” Ao olhar para frente, ela não fala sobre títulos ou números. O maior sonho dela é outro: que Caio cresça vendo a mãe lutar pelos próprios objetivos sem abandonar a maternidade.

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