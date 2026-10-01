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Treinador Entre Santa Cruz e Amazonas, Cristian de Souza tem quase 70% de aproveitamento na Série C Entre treinadores das três principais divisões, apenas o português Leonardo Jardim, do Flamengo, tem aproveitamento melhor que Cristian de Souza neste momento

Um dos principais responsáveis pelo Santa Cruz estar próximo de concretizar o acesso na Série C, o treinador Cristian de Souza se destaca em relação ao aproveitamento conquistado dentro de campo. Em 23 partidas disputadas na competição, entre o Tricolor do Arruda e o Amazonas, o profissional apresenta um aproveitamento de quase 70% nos jogos realizados no Campeonato Brasileiro. São 14 vitórias, seis empates e três derrotas.

O gaúcho de 48 anos começou o ano defendendo o São Luiz no campeonato estadual, depois passou pelo Joinville durante o Catarinense, ainda trabalhou no Amazonas entre a Copa Norte, Amazonense e início da Série C, até chegar ao Arruda na sexta rodada da primeira fase do torneio nacional.

Enquanto ainda estava no clube de Manaus, Cristian liderava a Série C com 100% de aproveitamento, inclusive, com vitória sobre o Santa na Arena de Pernambuco por 1x0.

Quando aceitou a proposta da Cobra Coral, o Santa Cruz figurava na parte de baixo da tabela, na 15ª posição, um ponto acima do Z2 da Série C. Logo de largada, o treinador lançou uma sequência de cinco jogos sem perder e inverteu a situação do clube na competição, classificando o time à segunda fase.

Até o jogo contra o Guarani, na quinta rodada da Série C, o aproveitamento do Santa era de apenas 26,7% - Foto: Raphael Silvestre/Guarani FC

Levando em consideração apenas o recorte com o Santa Cruz, Cristian ajudou a elevar o rendimento do Tricolor para 61,1%, transformando o clube no time com mais vitórias na atual Terceira Divisão, com 11 triunfos.

Atualmente, o Santa Cruz lidera o Grupo B do quadrangular final da Série C com dez pontos em quatro jogos. A atual probabilidade de acesso é acima de 99%.

Acesso

O treinador divide os méritos da campanha do Santa Cruz com os jogadores e afirmou que ainda quer mais.

"Os números mostram nossa capacidade de nos reinventarmos durante a competição, porque apesar de todas as dificuldades ao longo do processo, repetindo poucas vezes de uma partida para outra o time ideal, a gente não esmoreceu", afirmou.

"Encaramos um grande desafio aqui no Santa Cruz e conseguimos sustentar até este momento o trabalho com o objetivo maior que é o acesso", disse Cristian de Souza - Foto: Paulo Paiva/FPF

Precisando de mais um ponto para confirmar a classificação à Segunda Divisão, o Santa Cruz recebe o Maringá, neste sábado (03), às 17h, na Arena de Pernambuco. O Tricolor pode subir até em caso de derrota na próxima rodada, desde que o Floresta não vença o Botafogo-PB em Fortaleza, em jogo simultâneo.

"Estamos muito felizes com o atual momento, mas com os pés no chão. Temos duas rodadas ainda para conquistarmos a meta, então a concentração segue grande nas atividades da semana para apresentarmos o nosso futebol sábado, com respeito ao adversário e entendendo que teremos 90 minutos para alcançarmos o resultado", ponderou o treinador Cristian de Souza.

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