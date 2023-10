A- A+

Sport Entrega no meio das adversidades garante Sport no G-4 nos últimos jogos Gols no fim ajudaram o Rubro-negro a somar cinco pontos desde o jogo com o ABC

Oitavo colocado com 51 pontos. Este seria o cenário do Sport se não fosse o poder de reação do time em quatro dos últimos cinco jogos nesta Série B do Brasileiro. Apesar de sair atrás em três dos confrontos, o time rubro-negro vem tendo maturidade para não jogar a toalha em meio às adversidades para somar pontos preciosos na briga pelo acesso. Atualmente, o Leão é o vice-líder do campeonato com 56 pontos.

Diante do Juventude, na última segunda-feira (16), o Sport ficou em desvantagem no placar em duas oportunidades. O gol de Edinho, aos 48 minutos do segundo tempo, contudo, salvou a equipe de Enderson Moreira de um revés no Sul do País. Com exceção do duelo com o Londrina - onde goleou por 4x0 -, este tem sido o script do clube pernambucano nesta reta final de Segundona. Fato ressaltado pelo treinador leonino.

"O poder de reação do time é espetacular. Conseguiu empatar com o Avaí no último minuto praticamente, conseguiu sair de 3x0 em casa e buscar uma reação ao empatar o jogo e por pouco não virar. (Contra o Juventude) Lutamos e tivemos chances de virar. É um time que não desiste", enalteceu.

Na 31ª rodada, o Sport viu a Ponte Preta abrir 3x0 no primeiro tempo em plena Ilha do Retiro. Mesmo sob as vaias da torcida, a equipe conseguiu evitar um resultado pior e viu Jorginho, aos 35 minutos do segundo tempo, garantir um ponto. Na rodada anterior, na Ressacada, Fabrício Daniel foi o responsável por balançar as redes, aos 50 minutos da etapa complementar, no empate em 2x2.

Contra o lanterna ABC, pela 28ª rodada, em Natal, o Sport caminhava para um empate sem gols. Fazendo sua reestreia pelo clube na ocasião, Diego Souza deu os três pontos ao time, aos 44 minutos da segunda etapa.

“É um lado para enaltecer, é um time que não se entrega, não está fazendo pela metade. É uma qualidade ótima para quem pretende conquistar o acesso, está buscando essa classificação. Que possamos continuar assim, refazendo algumas questões que são importantes dentro do processo”, detalhou Enderson.

Nesta sexta-feira (20), o Sport terá mais uma oportunidade de seguir firme na briga pelo acesso à Série A. Às 21h30, o Leão recebe a Chapecoense, pela 33ª rodada, na Ilha do Retiro.

Veja também

Futebol Internacional Ministro francês diz que retira acusações contra Benzema se jogador lamentar morte de professor