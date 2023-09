Entregue ao departamento médico, Eduardo é dúvida para encarar Londrina

A- A+

Em preparação para o confronto com o Londrina, marcado para este sábado (23), o Sport pode ter um desfalque para a partida. Depois de deixar o duelo com o ABC se queixando de dores ainda no primeiro tempo, o lateral-direito Eduardo encontra-se entregue ao departamento médico rubro-negro.

Segundo informou o clube na tarde desta quarta-feira (20), o jogador sentiu o músculo posterior da coxa direita. O experiente lateral de 36 anos está em tratamento e passará por avaliações diárias.

Eduardo deixou o gramado do Frasqueirão mais cedo na partida da última sexta-feira, contra o ABC. Ele sentiu a coxa em uma disputa de bola com Fábio Lima e saiu de campo chorando, aos 24 minutos da etapa inicial.

Ao longo da temporada, o atleta tem convivido com as lesões. Na última delas, inclusive, passou quase um mês parado. Ele havia voltado na 27ª rodada, no empate com o Criciúma, na Ilha do Retiro.

Com a provável ausência de Eduardo, a tendência é que Roberto Rosales seja acionado no time titular. O venezuelano foi o responsável por substituir o companheiro perante o ABC. Outra opção para Enderson Moreira é o prata da casa Ewerthon.

Sport e Londrina se enfrentam às 20h45 deste sábado, na Ilha do Retiro, pela 29ª rodada da Série B. O Leão é o atual 3º colocado, com 50 pontos. O clube paranaense, por sua vez, é o vice-lanterna, com 21.

