Lutas Entrevistado da Folha de Pernambuco alcança o sonho de ir ao Mundial de parajiu-jitsu em Abu Dhabi Pernambucano entrará no tatame na próxima quinta-feira (13)

Uma história que tornou-se mais um exemplo que o brasileiro apenas precisa de uma oportunidade. A Folha de Pernambuco apresentou, em junho de 2025, a história de Geivisson Marcelino, atleta faixa marrom de parajiu-jitsu, que treina na academia Puro Chão, em Vila Rica, Jaboatão dos Guararapes.

Na ocasião, Meek, como também é conhecido, organizava uma rifa para juntar recursos com o intuito de participar do Mundial de Parajiu-Jitsu, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Quase cinco meses depois, o pernambucano conseguiu o apoio necessário e desembarcou para o Oriente Médio, neste último domingo (09).

Além do valor arrecadado com a rifa, o paratleta também conseguiu parcerias e patrocínios com a divulgação da sua história. Os últimos momentos de preparação antes da viagem foram realizados em São Paulo. Com diversos resultados expressivos em âmbito nacional, Meek também faz parte e conta com o Bolsa Atleta de Pernambuco.

O pernambucano será um dos 39 brasileiros que representarão o jiu-jitsu nacional na competição em Abu Dhabi, que atualmente é considerado como um dos locais mais importantes de competição da Arte Suave no mundo. A disputa será realizada na próxima quinta-feira (13), na Mubadala Arena.

