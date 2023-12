Entusiasmado para conhecer torcida, Mariano Soso diz ser "uma honra ser convocado" pelo Sport

A- A+

Anunciado como novo técnico do Sport na noite da última terça-feira (5), Mariano Soso só desembarca na capital pernambucana nesta quinta (7). No entanto, já deu suas primeiras palavras como treinador rubro-negro. Em vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o argentino de 42 anos mostrou-se grato pela oportunidade e disse estar ansioso para conhecer a torcida.

"Quero compartilhar que estou muito feliz de chegar a um acordo com o Sport. Agradeço pela oportunidade e quero expressar que é uma honra ser convocado para um clube com muita história", começou.

"Estou entusiasmado para conhecer essa torcida que se caracteriza pela sua grande paixão. Deixo aqui um forte abraço e espero que possamos construir juntos muitas alegrias", completou o treinador.

Soso chega ao Sport depois de levar o Melgar ao vice-campeonato peruano, ficando a apenas um ponto do campeão Universitário. A segunda colocação levou a equipe à pré-Libertadores. Pela equipe, foram 18 vitórias, 13 empates e apenas sete derrotas em 38 jogos.

