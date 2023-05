A- A+

Náutico Envolvido em esquema de apostas, Paulo Miranda tem rescisão com o Náutico publicada no BID Zagueiro está suspenso preventivamente por 30 dias, após determinação do STJD

Investigado por manipulação de resultados na Série A 2022, o zagueiro Paulo Miranda teve seu vínculo rescindido com o Náutico publicado nesta quarta-feira (24) no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador estava afastado das atividades desde o mês passado, quando virou alvo da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás (MP-GO). Há um mês, o atleta chegou a prestar depoimento ao Gaeco-GO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado).

Na terça-feira da semana passada, dia 16, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJD), Otávio Noronha, determinou a suspensão preventiva por 30 dias de oito jogadores investigados na operação do MP-GO. Entre eles, está o nome de Paulo Miranda.

Caso seja condenado, o zagueiro, investigado pela época que atuava pelo Juventude, pode ter que pagar multa de até R$ 100 mil, além de ser suspenso por até 720 dias. Na pior das hipóteses, ainda tem a chance de ser banido do futebol.

Segundo a investigação, Paulo Miranda teria sido procurado por apostadores para forçar um cartão amarelo no jogo contra o Goiás, no dia 5 de novembro do ano passado, pela Série A, em troca de uma compensação financeira. O jogador foi advertido ainda no primeiro tempo, por reclamação.

