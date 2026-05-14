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FUTEBOL Enzo Alves, filho de Marcelo, ganha espaço na seleção espanhola e se afasta do Brasil Atacante de 16 anos já atua pela seleção sub-17 da Espanha e é tratado como uma das promessas da base do Real Madrid

Ídolo do Real Madrid e da Seleção Brasileira, Marcelo viu o filho mais velho começar a trilhar um caminho parecido dentro do futebol europeu. Mas, ao contrário do pai, tudo indica que Enzo Alves deverá defender a Espanha internacionalmente.

Em conversa com Iker Casillas, Marcelo revelou bastidores do contato da federação espanhola com a família e admitiu que o projeto apresentado ao jovem pesou na decisão.

— O Enzo nasceu na Espanha, a vida dele é aqui. Ele ama o Brasil, mas tem tudo aqui. A seleção foi muito receptiva com a gente, ligou, explicou o projeto, e o importante é que ele esteja feliz — afirmou o ex-lateral, de acordo com o jornal espanhol AS.

Aos 16 anos, Enzo já é tratado como uma das grandes promessas das categorias de base do Real Madrid. Integrado à academia do clube desde 2017, o atacante assinou em janeiro seu primeiro contrato profissional com os merengues e vem chamando atenção pelos números no Juvenil B.

Recentemente, o jovem também brilhou com a camisa da Seleção Espanhola Sub-17 ao marcar dois gols na conquista do Torneio Internacional do Algarve. O desempenho aumentou ainda mais a expectativa em torno do atacante, que deverá disputar o Campeonato Europeu e a Copa do Mundo da categoria.

Apesar da tendência cada vez mais forte de defender a Espanha, o Brasil segue acompanhando a evolução do jogador. A Confederação Brasileira de Futebol monitora o cenário, embora saiba que a federação espanhola saiu na frente no processo de aproximação.

Nos bastidores, a Real Federação Espanhola de Futebol é vista como uma das entidades mais agressivas na captação de jovens talentos com dupla nacionalidade. Casos recentes como os de Dean Huijsen e Samu Omorodion reforçam essa estratégia.





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