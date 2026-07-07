Enzo Fernández exalta gol da vitória e diz que classificação foi dramática: 'Passamos sufoco'

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Autor do gol da virada de 3 a 2 sobre o Egito, e da classificação para as quartas de final da Copa do Mundo, Enzo Fernández dedicou o triunfo desta tarde, em Atlanta, aos torcedores que não desistiram de incentivar o time até o final.



"Temos esse privilégio. Os torcedores não desistem da gente. Eles são muito apaixonados e, sem dúvida, isso foi um fator que nos motivou a buscar a virada a todo momento. 12", afirmou o jogador.



Questionado sobre o que sentiu quando estabeleceu a vitória já nos acréscimos, o meio-campista lembrou de suas raízes. "Pensei na minha família e em tudo que eu passei para chegar aqui na Copa do Mundo e defender a Argentina. Foi mágico", afirmou.





Leandro Paredes, que entrou como titular no lugar de Thiago Almada contra os africanos, destacou o trabalho feito por Lionel Scaloni.



"O que foi fundamental para conseguirmos o resultado foi a mentalidade vencedora. Fizemos um bom jogo apesar de termos sido golpeados com dois gols. Perdemos um pênalti, mas acreditávamos que algo poderia acontecer e trabalhamos para isso. No final veio a recompensa com a vitória e a classificação para as quartas de final"

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