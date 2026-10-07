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MESSI Enzo Fernandez ou Antonela? Web compara choros na despedida de Messi A vitória da Argentina sobre Benin, na noite desta terça-feira (6), marcou o adeus do craque da seleção

A vitória da Argentina por 3 a 0 sobre Benin, nesta terça-feira (7), foi marcada pela despedida de Lionel Messi da Albiceleste e por muita emoção. Durante a transmissão, Antonela Roccuzzo apareceu aplaudindo o marido, mas foi Enzo Fernández quem chamou a atenção ao ser flagrado aos prantos. A cena, claro, repercutiu nas redes sociais.

No X (antigo Twitter), internautas brincaram com a situação. "Ela está feliz que vai poder viajar com o marido! O Enzo sabe que não vai ganhar nada!", escreveu um usuário. Outro afirmou que "todo mundo ama mais o Messi que a esposa dele". Já os fãs do camisa 10 "entenderam" as lágrimas de Enzo: "O choro é de qualquer fã do Messi, com certeza todos choraram ontem".



Alguns torcedores relembraram a carta que Enzo escreveu para Messi em 2016, quando o camisa 10 anunciou sua aposentadoria da seleção argentina. No texto, o então jovem defendia o ídolo das críticas que recebia após comunicar que deixaria a equipe, logo depois da derrota para o Chile na final da Copa América Centenário.

— Como vamos convencê-lo de que não é um desastre? Como vamos convencê-lo se somos nós que o pressionamos? — dizia um trecho da carta.

Enzo Fernández e Lionel Messi na despedida do camisa 10. Foto: Juan Mabromata / AFP





Juntos, Messi e Enzo Fernández conquistaram a Copa do Mundo de 2022, no Catar. Neste ano, chegaram mais uma vez à final do torneio, mas perderam para a Espanha. Enzo, inclusive, foi expulso no fim do tempo regulamentar.



Diante da reação do meia à despedida de um dos maiores gênios do futebol da seleção argentina, alguns brasileiros comemoraram, afirmando que a seleção "hermana" vai "voltar ao normal":



— Agora a Argentina volta ao normal. Nem da fase de grupos da Copa passam mais — disse um esperançoso torcedor.

Lionel Messi se despediu da seleção argentina durante amistoso nessa terça-feira (6). Foto: Juan Mabromata / AFP





Ao menos para os argentinos, o adeus do craque foi em grande estilo. Messi deu uma assistência e marcou o terceiro gol da vitória. Agora, longe da seleção, o jogador continua atuando pelo Inter Miami, dos Estados Unidos.

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