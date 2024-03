A- A+

Fórmula 2 Enzo Fittipaldi ganha corrida da Fórmula 2 e chora ao lembrar do tio Wilsinho Enzo foi às lágrima ao relembrar do falecido tio

A vitória de Enzo Fittipaldi neste sábado foi repleta de emoções. O piloto brasileiro ganhou pela segunda vez na Fórmula 2 após belo desempenho na corrida 2 da rodada da Arábia Saudita, realizada neste sábado. Após a conquista, ele se emocionou e dedicou a vitória ao tio Wilsinho, que morreu em fevereiro.

"Eu dei tudo de mim hoje. Foi uma corrida maravilhosa. Eu estava dirigindo no limite em toda volta. Estou muito feliz, todo o time. Eles me deram um grande carro. Eu não consigo agradecê-los o suficiente. O carro estava surreal. É um sentimento maravilhoso."

Em seguida, Enzo foi às lágrima ao relembrar do falecido tio. "São emoções mistas. Uma semana e meia atrás, meu tio Wilson faleceu e foi um momento muito difícil para toda a família. Estou muito feliz de estar aqui e eu quero dedicar esta vitória a ele."

Enzo assumiu a ponta da corrida em seus instantes finais. Restavam apenas 8 voltas quando o brasileiro de 22 anos deixou para trás Amaury Cordeel e Juan Manuel Correa, pelo lado de fora da curva 1.

O safety car interferiu bastante no decorrer da prova, deixando a liderança em aberto a poucas voltas para o fim. Enzo optou por fazer uma parada a mais - uma manobra ousada - e foi para o tudo ou nada com compostos novos. Assim, o piloto da Van Amersfoort acabou sendo premiado pela atitude.

Além de Enzo, Kush Maini e Dennis Hauger completaram o pódio. Outro brasileiro da F-2, Gabriel Bortoleto teve problemas com o carro e abandonou logo após a largada.

A MORTE DE WILSINHO

Pioneiro do automobilismo brasileiro, Wilsinho morreu aos 80 anos. Ele estava internado no Hospital Prevent Sênior, unidade Itaim Bibi, em São Paulo, desde o dia 25 de dezembro. Irmão de Emerson Fittipaldi, bicampeão da Fórmula 1, o ex-piloto havia sofrido uma parada cardíaca no almoço de Natal, dia em que também celebrava seu aniversário, e não conseguiu se recuperar.

Segundo relatos de familiares, Wilsinho engasgou com um pedaço de carne e ficou muito tempo sem oxigenação. Ele teve uma parada cardíaca e foi reanimado no pronto-socorro. O ex-piloto passou por um procedimento de traqueostomia e, dias depois, foi extubado, sendo transferido da UTI para um quarto do hospital no dia 16 de janeiro.

Veja também

futebol alemão Federação Alemã nega contatos para que Klopp seja treinador