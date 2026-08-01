Futebol
Enzo Maresca estreia no comando do City com derrota para Inter de Milão em amistoso
Derrota nos pênaltis marca primeiro jogo do técnico
Substituto de Pep Guardiola, Enzo Maresca estreou no Manchester City neste sábado (1º). - Foto: MAY JAMES / AFP
O primeiro jogo de Enzo Maresca como técnico do Manchester City terminou com derrota nos pênaltis, depois de um empate em 1 a 1 com a Inter de Milão em amistoso disputado neste sábado (1º), em Hong Kong.
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Matteo Lavelli converteu o pênalti decisivo para garantir a vitória da Inter por 3-1, na estreia de Maresca à frente do City desde que assumiu o cargo, em junho, no lugar de Pep Guardiola.
O jovem Divin Mubama abriu o placar para os 'Citizens' aos 14 minutos, mas os 'nerazzurri' empataram com o francês Benjamin Pavard aos 20.