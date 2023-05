"Episódio foi lamentável", afirma Mauro Vieira sobre ataque racista a Vini Jr

A- A+

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, chamou de "lamentável" o ataque racista ao jogador brasileiro Vinícius Jr, no último domingo, durante uma partida do Campeonato Espanhol entre o Real Madrid e o Valencia, no Estádio Mestalla.



Em audiência pública na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, nesta quarta-feira (24), Vieira afirmou o governo Lula continuará atento para evitar episódios como o que ocorreu com Vini.

— Seguiremos atentos ao caso e à promoção de uma política externa antirracista — afirmou.

Vieira disse que conversou duas vezes — uma por telefone e outra por mensagens de texto via telefone celular — sobre o episódio com o chanceler da Espanha, José Manuel Albares, que fez um relato sobre as providências tomadas pelo governo de seu país. Entre as medidas, Albares destacou a aplicação de multa ao Valencia, a suspensão de partidas e a prisão de pessoas reconhecidas em filmagens.

— O chanceler espanhol me telefonou para lamentar o ocorrido e dizer que o governo espanhol repudiava plenamente as atitudes. Disse que aquilo não é uma característica do povo espanhol.





O ministro destacou que o governo brasileiro reagiu imediatamente: vários ministérios, como Justiça, Igualdade Racial e Justiça, mobilizaram-se e cobraram providências das autoridades espanhola. Outra medida foi a convocação da embaixadora da Espanha no Brasil, María del Mar Fernández-Palacios, para que fossem dadas explicações os atos racistas contra o atacante do Real Madrid.

