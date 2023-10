Equador encara a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa 2026; onde assistir, horário e escalações

A- A+

Nesta terça-feira (17), Equador e Colômbia se enfrentam em um confronto vital pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.

As duas equipes buscam a vitória para melhorar suas posições na tabela de classificação e manter suas chances de qualificação para o Mundial. A Colômbia, atualmente na terceira colocação, está invicta nos últimos três jogos, enquanto o Equador ocupa a sétima posição e precisa vencer para subir na tabela.

O Equador teve um começo complicado devido a uma punição que resultou em três pontos a menos no início da competição. No entanto, a equipe se recuperou com duas vitórias, revertendo seu saldo para três pontos positivos. Enfrentaram desafios como uma derrota para a Argentina na estreia, mas conseguiram virar o jogo contra o Uruguai e venceram na Bolívia.

Por outro lado, a Colômbia busca um retorno à Copa do Mundo após ficar de fora da última edição. Começaram bem as Eliminatórias, acumulando cinco pontos em três jogos, mantendo a invencibilidade e ocupando a terceira posição. Os Cafeteros venceram a Venezuela na estreia e tiveram dois empates contra Chile e Uruguai.

Onde assistir: A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil

Prováveis escalações:

Equador:

Moisés Ramírez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié e Jhoanner Chávez; Julio Ortiz e Moisés Caicedo; Kendry Páez, José Cifuentes e Enner Valencia; Kevin Rodriguez. Técnico: Félix Sánchez

Colômbia:



Álvaro Montero; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez e Frank Fabra; Mateus Uribe e Wilmar Barrios; Luis Sinisterra, James Rodriguez e Luis Díaz; Rafael Santos Borré. Técnico: Néstor Lorenzo

