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COPA DO MUNDO Equador se complica na Copa ao empatar (0-0) com Curaçao, que conquista ponto histórico O Equador, que chegou como um dos candidatos à seleção revelação, continua sem marcar gols no torneio

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O Equador teve de se contentar com um empate em 0 a 0 contra Curaçao, em Kansas City, nos Estados Unidos, neste sábado (20) pela segunda rodada do Grupo E, e viu diminuírem suas chances de classificação para os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte.

Com apenas um ponto, a seleção equatoriana terá pela frente uma partida decisiva na terceira e última rodada contra a forte seleção da Alemanha, que, com seis pontos, já garantiu que vai terminar na liderança da chave.

"Temos de vencer a Alemanha e tentar nos classificar", disse o goleiro do Equador, Hernán Galíndez. "Nada é impossível. É uma partida de futebol que ainda temos de jogar".

A Costa do Marfim ocupa o segundo lugar com três pontos, enquanto Curaçao comemorou, neste sábado, o primeiro ponto de sua história em Mundiais, graças a uma atuação épica do goleiro Eloy Room, que defendeu 15 disparos, a segunda maior marca na história do torneio.

Room, goleiro da menor nação a já ter disputado uma Copa do Mundo, ficou a apenas uma defesa de igualar o recorde que pertence ao americano Tim Howard, que na Copa de 2014 conseguiu fazer 16 defesas na derrota para a Bélgica nas oitavas de final, decidida na prorrogação.

"Eu sabia que tinha sido uma partida agitada, com muitas defesas. Fico um pouco chateado por não ter batido o recorde do Tim Howard — ele fez 16 —, mas acho que ele ficou suando frio com a possibilidade de perdê-lo, porque cheguei perto", brincou Room, de 37 anos.

Os 68.598 espectadores, quase todos torcedores equatorianos, assistiram, incrédulos e desesperados, enquanto estrelas como Enner Valencia e Moisés Caicedo desperdiçavam chance após chance.

A equipe comandada pelo técnico argentino Sebastián Beccacece, segunda colocada nas Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, já chegava a esta partida sob pressão, após uma derrota por 1 a 0 na estreia contra a Costa do Marfim.

O Equador, que chegou como um dos candidatos a seleção revelação, continua sem marcar gols no torneio, e o desastre poderia ter sido total se Curaçao tivesse aproveitado qualquer um dos contra-ataques perigosos que criou no segundo tempo.

"Há coisas no futebol que não se explicam. Quando você finaliza 27 vezes, o resultado fala por si. Qualquer coisa que eu disser pode ser contraproducente", afirmou Beccacece. "A equipe mereceu mais do que obteve nas duas partidas".

Nobreza na tribuna

Os torcedores equatorianos transformaram as arquibancadas do Arrowhead Stadium - casa do Kansas City Chiefs, da NFL — em um mar de amarelo, mas Curaçao tinha a realeza ao seu lado na figura do Rei e da Rainha dos Países Baixos.

Willem-Alexander e Máxima viajaram para Kansas City poucas horas depois de verem a 'Oranje' garantir uma vitória por 5 a 1 sobre a Suécia, em Houston.

Vinte e cinco dos 26 jogadores de Curaçao — um território autônomo vinculado ao Reino dos Países Baixos — nasceram em solo holandês, na Europa, assim como seu veterano técnico, Dick Advocaat.

Aos 78 anos, esse técnico veterano e astuto levou a melhor na batalha de nervos contra Beccacece, de 45 anos, que estava sob enorme pressão.

O Equador corre sério risco de desperdiçar uma Copa do Mundo com sua geração de ouro, que conta com alguns dos melhores jogadores do mundo em suas respectivas posições como o zagueiro Willian Pacho (Paris Saint-Germain) e o meio-campista Moisés Caicedo (Chelsea).

Room fecha o gol

A derrota diante da Costa do Marfim, que marcou seu únigco gol aos 90 minutos de jogo, havia deixado a seleção sul-americana sem margem para erros.

Beccacece decidiu reforçar a defesa com a entrada do lateral-esquerdo Pervis Estupiñán, mas seus jogadores permitiram um primeiro tempo aberto, com ataques constantes de ambos os lados.

A primeira oportunidade, a mais clara da partida, surgiu de um passe de Caicedo, do seu próprio campo, que superou todas as linhas defensivas de Curaçao.

O cruzamento do meia do Chelsea deixou Enner Valencia cara a cara com o goleiro Room pela primeira vez, mas o goleiro defendeu o chute à queima-roupa com uma crucial intervenção com uma só mão.

Depois de acertar a trave três vezes na estreia, a 'Tricolor' ainda não havia encontrado a solução para seus problemas crônicos de pontaria.

Até o intervalo, Eloy Room já havia defendido seis finalizações equatorianas. Hernán Galíndez não foi exigido do outro lado, mas Curaçao levou perigo em diversas ocasiões, aumentando a ansiedade de Beccacece para o segundo tempo.

O treinador deixou o meio-campista Jordy Alcívar no vestiário e colocou Kevin Rodríguez em campo, sinalizando uma ofensiva total e de alto risco por parte do Equador.

Room continuou brilhando, impedindo os gols de Caicedo e Hincapié, enquanto a torcida equatoriana prendia a respiração num contra-ataque de Curaçao, no qual Galíndez fez duas defesas em chutes perigosos de Leandro Bacuna e Livano Comenencia.

O Equador não conseguiu superar a muralha defensiva da nação de 185 mil habitantes e terá de garantir a classificação na quinta-feira contra a Alemanha, seleção que conquistou uma vitória dramática sobre a Costa do Marfim neste sábado, retornando à fase de mata-mata após ficar de fora dela nas duas Copas do Mundo anteriores.

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