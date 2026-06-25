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Copa do Mundo Equador vence Alemanha e vai aos 16-avos da Copa do Mundo Em virada, os sul-americanos avançam para próxima fase depois da primeira vitória sobre Alemanha em mundiais

Contra todos os prognósticos, o Equador venceu a já classificada Alemanha por 2 a 1 nesta quinta-feira (25), em Nova Jersey, e se garantiu na fase de 16-avos de final da Copa do Mundo.

Em sua primeira vitória sobre os tetracampeões mundiais, a seleção equatoriana saiu atrás no placar depois do gol de Leroy Sané logo aos dois minutos, mas conseguiu a virada no MetLife Stadium através de Nilson Angulo (9') e Gonzalo Plata (77').

Mesmo com a derrota, a Alemanha avança para o mata-mata do Mundial como líder do Grupo E, com os mesmos 6 pontos da Costa do Marfim, que em jogo simultâneo venceu Curaçao por 2 a 0, mas ficou em segundo na chave pelo critério do confronto direto.

O Equador, por sua vez, soma quatro pontos e se classifica como um dos oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos do torneio.

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