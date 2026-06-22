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Copa do Mundo 'Foi muito equilibrado, muito intenso', diz Messi após vitória sobre a Áustria "Estou aproveitando este momento", contou o craque Argentino

"Isso é a Copa do Mundo, o jogo foi muito equilibrado, muito intenso", disse Lionel Messi aos repórteres após marcar os dois gols da vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 a 0 nesta segunda-feira (22) e se tornar o maior artilheiro da história do torneio, com 18 gols.

"Estou com pouca força e com dificuldade para pensar", continuou ele na breve entrevista, quando perguntado qual gol considera mais bonito entre todos da lista.

"Estou aproveitando este momento e ansioso para ir com meus companheiros", garantiu.

"Foi espetacular como tudo aconteceu. Tive aquele pênalti hoje que poderia ter ampliado a vantagem", respondeu o camisa 10 ao ser questionado sobre sua avaliação do jogo.

O atacante Julián Álvarez, que acaba de se recuperar de uma entorse no tornozelo esquerdo, disse que Messi "já é o maior de todos os tempos e continua demonstrando, com a idade que tem, seu talento e toda a sua magia".

"Estou me sentindo bem agora", disse Álvarez sobre sua lesão. "Então, estou apoiando o time e aproveitando ao máximo os minutos que tenho em campo".

O atacante do Atlético de Madrid começou no banco e entrou no segundo tempo, assim como na vitória sobre a Argélia (3 a 0) na estreia, com um hat-trick inédito de Messi em Mundiais.

Perguntado sobre qual equipe preferia para a fase de 16-avos de final, Álvarez respondeu: "No fim das contas, temos que vencer todos".

A dois dias de completar 39 anos, Messi chegou aos 18 gols em Copas do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da história do torneio e superando o alemão Miroslav Klose, que havia estabelecido o recorde de 16 gols em 2014, no Brasil.

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