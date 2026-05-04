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Futebol Equilibrar desempenho nos dois tempos: o desafio do Náutico na Série B 2026 Timbu tem atuado melhor na metade final dos jogos, mas precisa ficar alerta ao aproveitamento na etapa inicial

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Nos últimos jogos do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026, ficou evidente que o desempenho da equipe na segunda etapa foi superior ao produzido na primeira. Todos os gols e, consequentemente, os pontos ganhos foram alcançados pelo que foi feito pelos pernambucanos nos 45 minutos finais.



Aproveitamento

Contra o Botafogo-SP, no empate em 1x1, em Ribeirão Preto, o Náutico saiu atrás do placar na primeira etapa. A evolução veio após o intervalo.

“Foi um primeiro tempo enrolado, onde nós não tivemos projeção ofensiva. Não jogamos do jeito que nós gostamos de jogar. Só definimos uma bola a gol. No segundo tempo, foi do jeito que é o nosso modelo, do jeito que é a nossa característica. Um time ativo, de marcação à frente, que corre risco, mas o risco é calculado. Eu fiquei feliz, é um ponto. Não é, daqui a pouco, muita coisa. Mas eu acho que pelo segundo tempo que nós tivemos, nós merecíamos a vitória”, apontou.

Uma rodada antes, contra o Athletic, o gol da vitória do Náutico saiu no segundo tempo, com Victor Andrade - o mesmo que marcou perante o Botafogo-SP. Nos outros dois triunfos do Timbu na competição, perante Atlético-GO (2x1) e Ponte Preta (1x0), as bolas na rede foram todas na etapa final.

Contra o Atlético-GO, o Náutico saiu atrás do placar, em Goiás, e virou o jogo no segundo tempo, com Vinícius e Igor Fernandes. Diante da Ponte Preta, nos Aflitos, novamente Vinícius marcou, com um gol de pênalti na metade final da partida. No confronto perante o Ceará, o Timbu saiu derrotado por 1x0, mas o time melhorou bastante no segundo tempo, acertando a trave por três vezes.



Mudanças?

O cenário abre espaço para alguns debates. Victor Andrade, que tem entrado bem no decorrer dos jogos, pode ganhar espaço no ataque, que já teve Juninho e Júnior Todinho. Ambos com um aproveitamento abaixo do ideal.

Na lateral direita, Reginaldo entrou bem diante do Botafogo-SP e pode acirrar disputa por espaço com Matheus Ribeiro, que ainda não conseguiu se firmar no setor.

Na próxima rodada, o Náutico enfrenta o América-MG, domingo (10), nos Aflitos, pela oitava rodada da Série B.

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