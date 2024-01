A- A+

Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Equipe brasileira de curling vence primeiro jogo do país na história dos Jogos Olímpicos Quarteto misto bateu a Alemanha de virada nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, na Coreia do Sul

O Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, que estão sendo realizados em Gangwon (Coreia do Sul), ao vencer sua primeira partida de curling na história do país na modalidade. O quarteto misto formado por Pedro Ribeiro (14 anos), Rafaela Ladeira (17 anos), Julia Gentile (15 anos) e Guilherme Melo (15 anos) venceu a Alemanha por 6 a 4, na madrugada (horário de Brasília) desta segunda-feira.

Além disso, o triunfo foi acompanhado de algumas marcas históricas, como o recorde de pontos e ends vencidos em uma partida.

Para vencer, os brasileiros tiveram de buscar uma desvantagem no placar, pois os alemães venciam por 3 a 2 no final do 5º end. Dois pontos — no 6º e no 8º end — foram suficientes para a virada.

Esta é a terceira participação do Brasil nos Jogos. A partida contra a Alemanha era válida pelo 4º round da competição de curling.

