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atletismo Equipe da meia-maratona, liderada por Caio Bonfim, é candidata ao pódio no Mundial em Brasília CASO, clube de Caio, terá oito atletas na competição, com três competidores na meia maratona por equipes

Caio Bonfim, de 35 anos, medalhista de prata na Olimpíada de Paris-2024 e campeão e vice-campeão mundial em Tóquio, em 2025, é a estrela do Brasil no Campeonato Mundial de Marcha Atlética por Equipes, que será disputado pela primeira vez na América do Sul, neste final de semana, em Brasília, e com novas distâncias. A competição se iniciará às 6h45 deste domingo, com a maratona masculina e feminina (42,195 km). Já a prova da meia maratona (21,097 km) começará às 11h05. O canal SporTV mostrará ao vivo. Haverá ainda a disputa sub-20 de 10 km.

Caio é atleta do Centro de Atletismo de Sobradinho (CASO), clube de sua família, que terá ainda Max Batista dos Santos e Lucas Mazzo na equipe masculina da meia maratona, prova em que o Brasil tem mais chances de pódio.

Completam a equipe, Matheus Gabriel Correa (AABLU-SC) e João Paulo Nobre de Oliveira (Fundação Edson Queiroz-CE).

Caio, Max e Matheus são atletas olímpicos.

No total, o Brasil terá 26 atletas, com equipes completas nas três provas, maratona, meia maratona e 10 km, sendo oito do CASO, cuja fundadora e presidente é Gianetti Bonfim, mãe de Caio e eleita a melhor treinadora de 2025 pelo Prêmio Brasil Olímpico, do COB.

Além de Caio, outros destaques são a bicampeã mundial de 2022, a peruana Kimberly García; o campeão mundial dos 35 km de marcha atlética, o canadense Evan Dunfee; a medalhista de bronze mundial dos 35 km, a equatoriana Paula Torres; e o bicampeão mundial, o japonês Toshikazu Yamanishi.

Novas distâncias

As provas serão disputadas em um percurso circular de 2 km para a maratona (21 voltas e 195m) e em um circuito circular de 1 km para a meia maratona (21 voltas e 0,097m). O circuito estará localizado no Eixo Monumental, com largada e chegada próximas a Catedral Metropolitana e ao Museu Nacional da República. O evento contará 333 atletas, de 40 países.



A competição premiará as três melhores equipes nos naipes feminino e masculino de cada prova, além dos três melhores colocados individuais em cada uma delas.

Assim, além da meia maratona com o time masculino e a chance individual de Caio nesta prova, o Brasil entrará forte com Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) na maratona.

E, apesar de ser um Mundial por Equipes, os atletas não marcharão juntos, com estratégia de equipe. É cada um por si.

Cada equipe poderá ter até cinco atletas em ação, sendo que os três melhores de cada time pontuam para a premiação por equipe. E o resultado do país é a soma de pontos dos três melhores atletas — e o país que tiver menos pontos, vence.

— Temos equipe forte com chances de buscar as primeiras colocações, mas a prova será muito disputada e tem ainda as questões de arbitragem. Nunca se sabe — diz Gianetti Bonfim, técnica do CASO e de Caio, que acredita que a equipe masculina da meia maratona pode chegar entre as cinco primeiras colocadas, além dos resultados individuais. — Caio vem de medalha olímpica e de conquistas no Mundial e, claro, a expectativa em relação a ele é grande. Ele, de fato, tem potencial de pódio.

Comparar pace

Sobre a mudança nas distâncias, Gianetti diz que “não importa muito” porque são próximas às anteriores. A World Athletics determinou que a partir desta temporada, a modalidade terá duas novas distâncias, a meia-maratona e a maratona, em substituição às provas de 35 km e 20 km.

— Para nós não muda nada, nossos treinos já são de 40 km, 30 km. Somos uma escola de muita rodagem. E a gente sabe que não são todos que fazem isso. Já fomos chamados de loucos, inclusive. Mas a gente acredita e faz — diz Gianetti, que afirma que Caio não sente pressão por competir em casa — Pode ser onde for, que ele não sofre com isso. Estar em Brasília é bom. Ele está com a família, dorme em sua casa e come a comida que está acostumado. Isso sim é importante. Está muito bem preparado, mantivemos o trabalho feito para Paris-2024 até porque em time que está vencendo não se mexe.

Entre os Jogos de Los Angeles-1932 e Tóquio-2020, a marcha atlética tinha como distância mais longa a de 50 km. Em Paris-2024, a prova foi substituída pela maratona mas em revezamento misto, com a participação de um homem e uma mulher.

Inicialmente, a distância mais curta da marcha atlética era 10km, no programa olímpico a partir de Estocolmo-1912. A prova de 20km foi introduzida em Melbourne-1956 e permaneceu até Paris-2024.

Em entrevistas sobre o tema, Sebastian Coe, presidente da World Athletics, disse que a mudança tem como meta aproximar o público geral, principalmente o da corrida de rua, da marcha atlética.

— Essa modificação é para trazer as distâncias que as pessoas já estão acostumadas. O público poderá relacionar os tempos de prova (com a corrida) e ver como os marchadores são rápidos e talentosos.

Caio aprovou a mudança e disse ao GLOBO, em entrevista à época, que gosta da ideia de aproximar a marcha atlética da corrida de rua:

— A gente vai ganhar um público que é o da corrida de rua, esporte mais praticado no mundo. A galera vai se aproximar mais da marcha, comparar pace. E isso vai chamar a atenção para a modalidade — opina Caio, que chega ao Mundial em alta.

Em março, Caio ficou com a segunda colocação do Grand Prix da China, em Taicang, na meia-maratona, ao completar a distância em 1h23min e sem cometer faltas, batendo o recorde sul-americano da distância.

Em fevereiro, no Campeonato Japonês de Meia-Maratona, em Kobe, ele fez 1h21min44. Na ocasião, a vitória foi de Yamanishi Toshikazu (JPN), que estabeleceu recorde mundial da prova em 1h20min34. Caio e outros estrangeiros não disputaram colocações oficiais.

Esse será o oitavo Mundial por Equipes de Caio, o segundo atleta com o maior número de participações, atrás apenas de Sérgio Galdino, que soma nove aparições entre 1989 e 2006.

A melhor posição da equipe masculina brasileira em um Mundial por Equipes é o 6º lugar nos 35 km obtido na edição de 2022, em Muscat (Omã).

Max Batista fez parte daquele time, junto com Caio, além de Diego Pereira Lima e Rudney Dias Nogueira, que disputarão a maratona em Brasília.

Max, de 31 anos, participa de seu terceiro Mundial. É companheiro de treinos de Caio, assim como Lucas Mazzo, também de 31 anos e igualmente em sua terceira participação.

A programação inclui seis provas (horários de Brasília):

6h45 - Marcha atlética masculina - maratona

6h45 - Marcha atlética feminina - maratona

7h15 - Marcha atlética masculina sub-20 de 10 km

8h15 - Marcha atlética feminina sub-20 de 10 km

11h05 - Marcha atlética masculina - meia maratona

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