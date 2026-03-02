A- A+

Boxe Equipe de Leandro Honório conquista título por equipes no Pernambucano de Boxe Grupo soma três ouros individuais em Maria Farinha e confirma protagonismo no cenário estadual

A equipe comandada pelo técnico Leandro Honório conquistou o título por equipes do Campeonato Pernambucano de Boxe, realizado no último final de semana, em Maria Farinha, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. O desempenho garantiu também três títulos estaduais individuais para o grupo.

O time foi representado por Liedson Lopes (80 kg), Weslley José (60 kg) e Maria Vitória (57 kg).

Destaque, Liedson venceu um oponente da Paraíba por nocaute, antes de superar o atual medalhista nacional da categoria, Gabriel Cohen, por RSCI (interrupção médica), evidenciando domínio tático e precisão.

Na categoria 60 kg, Weslley José foi vencedor por nocaute técnico no segundo round. Já Maria Vitória, nos 57 kg, confirmou o título ao ganhar por decisão unânime dos jurados, controlando as ações ao longo de todos os assaltos e demonstrando consistência e leitura apurada de combate.

Segundo Leandro Honório, os resultados são frutos de planejamento, disciplina e rotina de treinamentos. O treinador destaca ainda o comprometimento dos atletas e a seriedade do projeto esportivo, baseado em preparação intensa e mentalidade competitiva.

Veja também