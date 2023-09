A- A+

Paracanoagem Equipe de Petrolina conquista 4° lugar por equipes no Campeonato Brasileiro de Paracanoagem O torneio foi disputado entre os dias 20 e 24 de setembro no município de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte-MG

Uma equipe do Núcleo Regional de Canoagem de Petrolina conquistou a 4° colocação por equipes no Campeonato Brasileiro de Paracanoagem de 2023, realizado entre os dias 20 e 24 de setembro, no município de Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte-MG.

Concorrendo com outros 18 clubes de várias partes do país, a equipe de Petrolina se destacou através do desempenho individual das atletas Jane Cleide, que conquistou a medalha de bronze na classe VL3 e quarto lugar na classe KL2, e Samara Cavalcante que obteve o quarto lugar na classe VL3 e KL3. O atleta Jeanderson de Jesus também garantiu uma boa colocação, conquistando o quinto lugar na classe KL2 e oitavo lugar na classe VL3.

Com estes resultados, a equipe petrolinense, única na modalidade no Estado de Pernambuco, passa a ocupar a quarta melhor colocação no 1º Ranking Nacional de Paracanoagem. O time nasceu de uma parceria entre a Associação Petrolinense de Atletismo (APA), Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) e Iate Clube, com o patrocínio master da Unimed Vale do São Francisco.

O coordenador do projeto e professor de educação física, Leonardo Trevisan, resssaltou que o município de Petrolina já pode ser considerado um polo de desenvolvimento dessa atividade esportiva inclusiva, de reabilitação, alto rendimento e sem fins lucrativos.

"Um esporte diferenciado, que proporciona prazer, autoestima, liberdade e sensação de capacidade, além de promover a cidadania de pessoas com deficiências e construir uma sociedade mais inclusiva".

