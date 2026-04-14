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Atletismo Equipe do Sertão pernambucano faz ajustes finais para a Maratona de Hamburgo Com seis atletas confirmados, equipe do Sertão pernambucano representará o Brasil em um dos percursos mais rápidos da Europa

A equipe de fundistas da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) está na fase decisiva de preparação para a disputa da Maratona de Hamburgo, na Alemanha, marcada para o dia 26 de abril. Com seis atletas confirmados, o grupo foca nos últimos ajustes de olho em bons resultados em um dos percursos mais rápidos da Europa.

A cerca de 15 dias da largada, o trabalho deixa de ser voltado ao volume e passa a priorizar ritmo, recuperação e estratégia de corrida. Segundo o treinador Marciano Barros, o momento é de refinamento técnico.



"Colocamos os atletas para competir nesse período que antecede a maratona. Agora o foco é a lapidação final, com redução de volume e treinos mais específicos e intensos. A ideia é baixar a carga e priorizar a qualidade, com mais velocidade, para que todos cheguem prontos para a prova”, explicou o técnico.

O grupo que vai embarcar para a Alemanha reúne diferentes perfis. Entre eles, Thiago Costa e André Silva vivem a expectativa da primeira experiência internacional.

"Estou feliz demais pela oportunidade de representar a APA. Não é algo que ocorreu do dia para a noite, é um caminho que venho trilhando há anos, com muito trabalho e resultados. Acredito que o desempenho que tive em 2025 abriu essas portas para que eu pudesse ser convocado pelo clube para disputar essa grande prova”, destacou Thiago, de 26 anos, natural de Senhor do Bonfim (BA).

André, de 33 anos, natural de Queimadas, na Paraíba, também destaca o momento como um marco na carreira. "Nunca imaginei que um dia iria correr fora do Brasil. Quando comecei no atletismo, pensava em competir apenas na Paraíba, mas tive a oportunidade com o treinador Marciano e agarrei. Estou muito grato por viver esse momento”, afirmou.

A delegação também contará com Antônio Carlos Mendes, atleta com deficiência visual, que competirá ao lado do guia Laércio Lima, e dos experientes Justino Pedro e Mirela Saturnino, ambos já com provas internacionais no currículo. Justino disputará a prova na Alemanha pela segunda vez, após participação na Maratona de Frankfurt, em 2022, quando terminou na décima colocação.

"Fiz uma preparação muito boa, com treinos fortes e participação em provas importantes nesse período. A expectativa é fazer uma grande maratona em Hamburgo, buscar uma boa marca e, quem sabe, melhorar meu tempo pessoal”, destacou Justino Pedro, 40 anos.

Mirela, 35 anos, também demonstra confiança e acredita que pode obter um bom resultado. "Treinei bem, com disciplina e foco, e estou confiante. A expectativa é fazer uma boa prova e dar o meu melhor, representando Petrolina e Pernambuco”, afirmou a corredora.

A delegação embarca para a Alemanha no dia 21 de abril. A estratégia é chegar alguns dias antes da prova para garantir um período de adaptação ao fuso horário, clima e rotina local.



Com informações da assessoria

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