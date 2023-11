Equipe peruana perde título contra rival e apaga luzes do estádio para impedir a comemoração; veja

A- A+

Uma situação inusitada aconteceu na última quarta-feira (9) durante a decisão do Campeonato Peruano. O Universitario sagrou-se campeão ao vencer o Alianza Lima por 2 a 0, dentro da casa do rival. Os mandantes não reagiram bem à festa dos adversários.

Após o apito final, as luzes do estádio Alejandro Villanueva foram apagadas. A comemoração do Universitario, que não conquistava o título desde 2013, teve que ser às escuras com o auxílio de lanternas dos celulares. Confira o vídeo:

O Universitario tinha empatado o jogo de ida em 1 a 1 e precisava da vitória fora de casa para ficar com o trófeu.

Através do dirigente Tito Ordóñez, o Alianza Lima justificou o apagão das luzes como uma ordem "das autoridades".

"Estas decisões não cabem a nós, que não haja premiação ou apagar as luzes. Não é uma decisão do clube. Vocês vão saber da realidade e entender qual foi o motivo, a decisão que tomaram as autoridades. São as autoridades que determinam os passos que as instituições têm que seguir", disse Ordóñez.

