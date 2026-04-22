Equipe recifense vence primeiro Campeonato Brasileiro de Futins de forma invicta

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O cenário da patinação nacional viveu um marco histórico, no último sábado (18), com a realização do primeiro Campeonato Brasileiro de Futebol de Patins, sediado no Clube Português do Recife. O torneio reuniu cinco equipes: além de Pernambuco, representantes da Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo participaram da competição.

No topo do pódio, a hegemonia ficou em casa: a equipe recifense “OxE GoaT” sagrou-se campeã invicta, consolidando o favoritismo em uma final eletrizante contra os conterrâneos dos “Tubarões”.



Complementando, o terceiro lugar ficou com o “Futins JP”, de João Pessoa, que também garantiu o prêmio de Revelação para o atleta Rafael Santana.

O fator goat

O nome da equipe já carregava a confiança do grupo: uma mistura da gíria pernambucana "oxe" com a sigla inglesa "goat" (Greatest Of All Time - o melhor de todos os tempos). O desempenho em quadra justificou o batismo: foram sete vitórias em sete jogos.



Embora o time tenha contado com o brilho individual de Breton Borges, capitão da seleção brasileira de Futins, que encerrou a competição como melhor jogador e artilheiro isolado com 16 gols, o atleta conta que o sucesso do grupo foi fruto de um pacto tático.



“Como eu sou o mais antigo [no esporte], já tenho uma bagagem e uma habilidade maior, os meninos seguraram a ponta lá atrás e sempre falavam: 'Breton, você que tem que resolver o jogo, a gente segura as pontas aqui. A bola sempre vai para você, você define'. [...] Eles conseguiram me convencer a ficar muito lá na frente para receber a bola, finalizar e fazer gols”, revelou o camisa 10.



Bastidores: Do susto na estreia à estratégia da final

Nem tudo foi fácil na campanha invicta. Breton revelou que o aspecto mental foi um dos maiores desafios do grupo, especialmente no primeiro jogo do torneio, contra os Tubarões.



"Como é normal no primeiro jogo ter aquela ansiedade, aquele desespero, eu vi que o jogo da gente estava desandando. A gente não estava conseguindo encaixar e aquilo ali já começou a me preocupar", confessou o capitão.



A solução veio na base da liderança: "A gente foi para o cantinho e bateu um papo: ‘vamos jogar o que a gente sabe fazer. Vamos parar de estar com essa agonia, porque essa agonia está atrapalhando todo o jogo da gente. Vamos ter calma, respirar, levantar a cabeça e impor o nosso jogo. Todo mundo aqui sabe jogar, então vamos jogar que vai dar tudo certo.’ No segundo jogo, o trem começou a entrar no trilho", completou.



O destino colocou os Tubarões novamente no caminho da OxE GoaT na grande final. Desta vez, a experiência falou mais alto na hora de ler o adversário: “Nós notamos que eles estavam muito nervosos e agressivos e usamos aquilo ali como estratégia para beneficiar a gente", explicou Breton.



"Com a falha deles, eu consegui fazer um gol, aí já desestabilizou o time. Eles começaram a ficar nervosos, dar pontapé. Inclusive, o Denis, que é da seleção também, perdeu a cabeça, deu um carrinho e foi expulso, passando 2 minutos fora. A gente aproveitou [a vantagem numérica] e conseguimos ampliar o placar. Foi um jogo muito pegado, de final de verdade", comentou.



Trabalho em equipe

A solidez defensiva foi outro pilar que garantiu a invencibilidade. O goleiro Marwin Pereira, estreante na modalidade vindo da patinação street, foi eleito o melhor da posição, sofrendo apenas dois gols.



O elenco campeão ainda contou com a força dos atletas Cindy Firmino, Genilton, Márcio Jr. e Sérgio Pena, que foram peças-chave na engrenagem da equipe.

Equipe "OxE GoaT" durante o Campeonato Brasileiro de Futins. Foto: Reprodução/Instagram

De Pernambuco para Dubai

O título brasileiro serve como combustível para o Mundial de Futins, previsto para novembro, em Dubai. Para a Folha de Pernambuco, o camisa 10 explica que a modalidade vive um momento de explosão nas redes sociais e projeta um cenário de crescimento internacional para o esporte:



“Nós vimos que as portas estão se abrindo e muita gente está acompanhando. Não é à toa que os vídeos nas redes sociais estão viralizando. O Futins está se expandindo não só no Brasil, como no mundo todo, tanto que já é praticado em mais de 64 países. Isso nota que as coisas estão começando a ficar muito grandes", finalizou.

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