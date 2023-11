Equipes da Fórmula 1 publicam pôsteres com floresta em São Paulo, recebem críticas e apagam

A- A+

Às vésperas do GP São Paulo, as escuderias Ferrari e Alpine publicaram pôsteres em suas redes sociais que mostram a capital paulista representada com árvores e rios que remetem à Floresta Amazônica. As imagens foram criticadas pelos seguidores nas redes sociais e apagadas logo depois. A etapa começa nesta próxima sexta-feira (3), com a corrida principal no domingo (5).

Na arte da Alpine, publicada na terça-feira (31), a equipe escrevia na legenda: "Partimos para o lendário Autódromo José Carlos Pace, também conhecido como Interlagos". A arte mostrava o carro da escuderia com uma grande árvore ao fundo.

Fãs da categoria reagiram. "O Brasil não é apenas floresta tropical", disse um. "Por que sempre tem que ter uma alusão à Floresta Amazônica? É o GP de São Paulo ou o da Amazônia?", criticou outro.

Já a peça da Ferrari, postada nesta quarta-feira (1º) e apagada minutos depois, traz um desenho do carro da equipe com árvores de floresta e um rio que aparenta ser o Amazonas ao fundo. Apesar do cenário de selva, a arte ainda mostra São Paulo em letras grandes.

"Faltou o Cristo Redentor no fundo", brincou um usuário. "Parece que nunca correram em São Paulo", reclamou outra. "Os caras acham que vivemos na selva né?", lamentou um terceiro.

Autódromo de Interlagos (Foto: Andy Hone/LAT Images)

Por que GP de São Paulo e não mais GP do Brasil?

Até 2020, o Grande Prêmio disputado em Interlagos era chamado de GP do Brasil. No entanto, em uma jogada política do então governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o nome foi alterado para o atual.

Um ano antes, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou que a prova seria transferida para o Rio de Janeiro após um encontro com o CEO da F1, Chase Carey. O contrato com São Paulo, renovado posteriormente, valeria até 2020.

O nome do GP passou então a ser uma disputa política. Apesar da mudança, no entanto, a etapa ainda é conhecida informalmente como GP do Brasil, e até mesmo a hashtag oficial usada pela categoria usa o nome do país.

"O Grande Prêmio de Fórmula 1 ganhou o nome da cidade quando o contrato foi renovado em 2020 pelo então prefeito Bruno Covas. A ideia era dar destaque e visibilidade para a cidade que recebe a corrida. No México, o nome da prova também é o da cidade - Grande Prêmio da Cidade do México", afirmou a organização do GP de São Paulo à Band.

O Rio de Janeiro acabou não conseguindo construir um novo autódromo por falta de licenças ambientais e, com isso, Interlagos assinou um novo contrato com a Fórmula 1. O documento, que oficializa GP de São Paulo como nome, vale até a temporada 2025.

