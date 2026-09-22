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FUTEBOL AMERICANO Equipes da NFL utilizarão CTs de Flamengo e Botafogo na preparação para jogo no Maracanã Cowboys e Ravens chegarão ao Rio de Janeiro na sexta-feira e terão um treino antes da partida

Esta é a semana em que a NFL realizará seu primeiro jogo no Rio de Janeiro, com Dallas Cowboys e Baltimore Ravens se enfrentando no Maracanã, às 17h25 (horário de Brasília) do domingo (27). As equipes usarão os centros de treinamento de Flamengo e Botafogo, respectivamente, para finalizar os preparativos da partida.

As equipes chegarão à cidade na sexta-feira (25), e terão treinamentos na parte da tarde. Os Cowboys utilizarão as instalações do Ninho do Urubu, CT do rubro-negro, em Vargem Grande, enquanto os Ravens farão atividades no Espaço Lonier, do alvinegro, em Vargem Pequena. Ambos ficam localizados na Zona Oeste da cidade.





Os treinos serão abertos à imprensa e terão entrevistas, como aconteceu em São Paulo nos últimos dois anos. Pelo lado dos Cowboys, falarão o treinador Brian Schottenheimer e o quarterback Dak Prescott. Já nos Ravens, o treinador Jesse Minter e o quarterback Lamar Jackson, entre outros.

As equipes ficarão pouco tempo na cidade, voltando aos Estados Unidos logo após a partida de domingo. A estratégia tem a ver com uma logística complexa de viagem em meio a uma temporada com jogos semanais. Ambas entrarão em campo novamente no domingo seguinte, dia 4 de outubro.

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