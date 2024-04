Erica Sena leva medalha de bronze no Mundial de Marcha Atlética

A- A+

A pernambucana Erica Sena conquistou a medalha de bronze na prova dos 20km do Mundial de Marcha Atlética, em Antalya, na Turquia. A atleta fez um tempo de 1h39m33, ficando atrás somente da peruana Kimberly García León, dona do ouro ao finalizar a corrida em 1h27m12. A medalha de prata ficou com a chinesa Zhenxia Ma, que fez 1h27m55.



Erica, que já tem vaga garantida nos Jogos de Paris 2024, utilizou a disputa como teste antes da disputa olímpica."No começo da temporada, quando ia competir em Dundice (Eslováquia), eu tive uma virose e não pude (participar). Demorei um pouco para me recuperar, mas depois em Portugal consegui fazer uns treinos bem legais. Estava motivada para essa competição, esperando por um bom resultado", disse após a prova.



Além da pernambucana, o Brasil foi representado por outros atletas na disputa. No feminino, Mayara Vicentainer ficou no 32° lugar e Gabrielly dos Santos no 60º. No masculino, Matheus Correia terminou em 30° colocado, Paulo Henrique ocupou o 70° lugar e Lucas Mazzo finalizou em 120°.



Mais vagas olímpicas



Os brasileiros Viviane Lyra e Caio Bonfim terminaram a prova de 42km em quinto lugar e conquistaram a classificação aos Jogos Olímpicos na categoria de dupla do revezamento misto. Ambos já estavam garantidos na prova individual dos 20km.

