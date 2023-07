Erik Cardoso faz história e se torna o primeiro brasileiro a correr 100m abaixo dos 10s

A- A+

O brasileiro Erik Cardoso entrou para a história do país como o primeiro velocista nacional a conseguir correr os 100 metros rasos abaixo dos 10 segundos. Isso aconteceu na tarde desta sexta-feira (28), quando anotou 9s97 na final do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, em São Paulo.

Ele ficou na segunda colocação. O título ficou com Asinga Issamade, do Suriname, de 18 anos, que cruzou a linha com 9s87 e ostenta agora a melhor marca da América do Sul em toda a história. O vento estava positivo em 0.8, dentro do limite.

Erik Cardoso também conquistou o índice olímpico com a marca anotada nesta sexta-feira. Ele se torna o oitavo atleta do atletismo a se garantir em Paris 2024.

ÍNDICE OLÍMPICO - PARIS 2024



Erik Cardoso entra pra HISTÓRIA sendo o primeiro brasileiro a correr os 100m rasos abaixo de 10 segundos



A marca de 9.97s é histórica e índice olímpico



ESPETACULAR, ERIK! pic.twitter.com/BO7liYgnLf — Time Brasil (@timebrasil) July 28, 2023

