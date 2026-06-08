Seg, 08 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Eriksen deve ter alta 'rapidamente', diz federação da Dinamarca após novo desmaio do jogador

Jogador dinamarquês apresenta boa evolução após ser hospitalizado depois de jogo amistoso contra a Ucrânia

Reportar Erro
Eriksen em ação pela DinamarcaEriksen em ação pela Dinamarca - Foto: Miguel Medina/AFP

São Paulo, 08 (AE) - O jogador dinamarquês Christian Eriksen, hospitalizado após sofrer um desmaio no jogo amistoso contra a Ucrânia, neste domingo, apresenta boa evolução e deve receber alta em breve, informou a federação dinamarquesa em comunicado atualizado nesta segunda-feira.

De acordo com o médico da seleção da Dinamarca, Morten Boesen, o atleta foi submetido a exames após o episódio para tentar achar a causa do problema.

"Falei com o Christian esta manhã. Ele está bem, assim como sua família. Esperamos que ele possa deixar o hospital em breve e voltar para a casa", afirmou a entidade por meio de uma nota oficial.

Leia também

• Médico da seleção da Dinamarca atualiza estado de saúde de Eriksen

• Eriksen passa mal e cai no gramado durante amistoso entre Dinamarca e Ucrânia

No comunicado, o departamento médico disse também estar dando toda a assistência ao restante do elenco. "Estamos cuidando dos jogadores e também de toda a comissão técnica e mantendo contato com permanente com eles", completou o comunicado.

Aos 34 anos, o meio-campista sofreu um desmaio aos 20 minutos do segundo tempo. O episódio gerou uma grande preocupação entre os jogadores das duas seleções, da equipe de arbitragem e também nas arquibancadas.

O incidente interrompeu a partida imediatamente enquanto os médicos prestavam atendimento ao jogador no gramado.

Torcedores dinamarqueses e ucranianos ficaram de pé, aplaudindo e cantando o nome do jogador do Wolfsburg. As duas seleções e seus treinadores também se manifestaram. Imagens mostraram o árbitro batendo palmas por Eriksen.

Em junho de 2021, o dinamarquês já havia sofrido uma parada cardíaca durante o duelo de sua seleção com a Finlândia, pela Eurocopa. Após cerca de 15 minutos de atendimento em campo para ressuscitá-lo, Eriksen saiu do campo de maca, auxiliado por um balão de oxigênio e foi levado a um hospital.

A Dinamarca vencia a Ucrânia por 2 a 1, com gols de Dorgu e Mæhle para a seleção da casa e de Viktor Tsygankov para os visitantes quando o amistoso foi encerrado. Dinamarca e Ucrânia não se classificaram para a Copa do Mundo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter