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Futebol Eriksen deve ter alta 'rapidamente', diz federação da Dinamarca após novo desmaio do jogador Jogador dinamarquês apresenta boa evolução após ser hospitalizado depois de jogo amistoso contra a Ucrânia

São Paulo, 08 (AE) - O jogador dinamarquês Christian Eriksen, hospitalizado após sofrer um desmaio no jogo amistoso contra a Ucrânia, neste domingo, apresenta boa evolução e deve receber alta em breve, informou a federação dinamarquesa em comunicado atualizado nesta segunda-feira.



De acordo com o médico da seleção da Dinamarca, Morten Boesen, o atleta foi submetido a exames após o episódio para tentar achar a causa do problema.

"Falei com o Christian esta manhã. Ele está bem, assim como sua família. Esperamos que ele possa deixar o hospital em breve e voltar para a casa", afirmou a entidade por meio de uma nota oficial.

No comunicado, o departamento médico disse também estar dando toda a assistência ao restante do elenco. "Estamos cuidando dos jogadores e também de toda a comissão técnica e mantendo contato com permanente com eles", completou o comunicado.



Aos 34 anos, o meio-campista sofreu um desmaio aos 20 minutos do segundo tempo. O episódio gerou uma grande preocupação entre os jogadores das duas seleções, da equipe de arbitragem e também nas arquibancadas.

O incidente interrompeu a partida imediatamente enquanto os médicos prestavam atendimento ao jogador no gramado.



Torcedores dinamarqueses e ucranianos ficaram de pé, aplaudindo e cantando o nome do jogador do Wolfsburg. As duas seleções e seus treinadores também se manifestaram. Imagens mostraram o árbitro batendo palmas por Eriksen.



Em junho de 2021, o dinamarquês já havia sofrido uma parada cardíaca durante o duelo de sua seleção com a Finlândia, pela Eurocopa. Após cerca de 15 minutos de atendimento em campo para ressuscitá-lo, Eriksen saiu do campo de maca, auxiliado por um balão de oxigênio e foi levado a um hospital.



A Dinamarca vencia a Ucrânia por 2 a 1, com gols de Dorgu e Mæhle para a seleção da casa e de Viktor Tsygankov para os visitantes quando o amistoso foi encerrado. Dinamarca e Ucrânia não se classificaram para a Copa do Mundo.

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