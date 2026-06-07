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Futebol Eriksen passa mal e cai no gramado durante amistoso entre Dinamarca e Ucrânia Fato aconteceu aos 21 minutos do segundo tempo, em jogo disputado na tarde deste domingo (7)

O meia da Dinamarca, Christian Eriksen, deu um susto em quem acompanhava o amistoso entre a seleção dinamarquesa e a Ucrânia, na tarde deste domingo (7). Aos 21 minutos do segundo tempo, o jogador caiu no gramado após colocar a mão no peito e a partida foi paralisada imediatamente.

Diante da cena, os jogadores das duas seleções cercaram o atleta de 34 anos no gramado e as imagens da transmissão da partida foram cortadas para outro cenário, com o objetivo de proteger a privacidade do meia.

Em meio ao momento de tensão, os torcedores de Dinamarca e Ucrânia passaram a cantar o nome de Eriksen nas arquibancadas. Dez minutos depois, o jogador saiu de maca sob o aplauso de todo o estádio. Logo em seguida, o árbitro do amistoso encerrou a partida com vitória dinamarquesa por 2x1.

Logo após o apito final, a Federação Dinamarquesa de Futebol se pronunciou através das redes sociais e informou que Eriksen estava consciente e bem, dadas as circunstâncias.

Em junho de 2021, no duelo entre Dinamarca e Finlândia, pela Eurocopa, Eriksen caiu desacordado no gramado e precisou receber massagem cardíaca, durante atendimento médico que durou 15 minutos. Na oportunidade, o atleta foi transferido para um hospital e voltou a atuar em fevereiro do ano seguinte.

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