Erling Haaland é premiado com anel personalizado em reconhecimento a recorde; veja fotos

O atacante Erling Haaland, destaque do Manchester City, foi agraciado com um anel personalizado em celebração à notável temporada de estreia no futebol inglês.

Haaland impressionou ao marcar 52 gols em 53 partidas pelo Manchester City na última temporada, após sua transferência do Borussia Dortmund. A atuação foi essencial para conquistar a tríplice coroa, levando o City à glória no Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e Copa da Inglaterra.

O anel personalizado ostenta gravações do nome de Haaland e da bandeira norueguesa. Além disso, os três troféus conquistados junto ao City foram incorporados ao anel.

A joia foi entregue a Haaland por ter sido o mais votado como jogador do ano pelo 433, que é um perfil de mídias sociais que fala sobre futebol. A empresa tem mais de 79 milhões de seguidores, somando todas as suas redes sociais. Apenas no Instagram, a 433 possui 68 milhões de seguidores.



Em um vídeo de agradecimento, o atacante expressou sua gratidão, afirmando: "Ei, pessoal! Só quero agradecer por terem votado como jogador do ano, amei o anel!”.

A temporada 2022/23 foi brilhante para Haaland, que terminou como artilheiro tanto do Campeonato Inglês quanto da Liga dos Campeões, com 36 e 12 gols, respectivamente. Acontagem de gols na liga lhe rendeu a Chuteira de Ouro Europeia, bem como os títulos de Melhor Jogador da Uefa e Jogador de Futebol do Ano da FWA.

Além disso, Haaland foi homenageado pelo Manchester City e pela Premier League como o melhor jogador da temporada. A PFA (Associação de Jogadores Profissionais) nomeou o centroavante como Jogador do Ano.

O sucesso continuado de Haaland na atual temporada, com oito gols nos primeiros oito jogos da liga, provocou especulações sobre um possível novo vínculo com o Manchester City. O jogador de 23 anos ainda tem quatro anos de contrato restantes, válido até 2027.

