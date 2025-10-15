A- A+

Futebol Erling Haaland viraliza nas redes ao exibir visual 'diferentão' e bolsa de luxo de R$ 60 mil Atacante do Manchester City foi elogiado por Lamine Yamal após publicar foto com look 'camuflado' e acessório da grife Hermès

O atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, voltou a chamar atenção fora dos gramados — desta vez, pelo visual inusitado em uma partida de golfe. O jogador de 25 anos publicou em seu Instagram uma foto vestindo calças verdes, colete combinando, camisa social, boné e uma bolsa de grife Hermès avaliada em cerca de R$ 64 mil.

Na legenda, Haaland escreveu “Camos (camuflagem)”, em referência ao estilo escolhido para o passeio. A publicação rapidamente viralizou entre seus mais de 38 milhões de seguidores e recebeu elogios de outros atletas, como Lamine Yamal, do Barcelona, que reagiu com aplausos, e Jack Grealish, ex-companheiro de equipe, que comentou com risadas e a frase: “Melhor garoto do mundo!”.

Conhecido por seus looks excêntricos e fora do padrão esportivo, Haaland costuma misturar peças casuais e de luxo em aparições públicas, unindo elementos de alta moda a um estilo despojado. O atacante, que já foi comparado a um “professor de geografia” por seu visual clássico, é frequentemente destaque nas redes não apenas por seus gols, mas também por suas escolhas de estilo pouco convencionais.

O astro do City viajou a Málaga em jato particular após marcar três gols pela seleção da Noruega contra Israel.

Veja também