Eron assume artilharia do Santa Cruz na Série C

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De questionado a ser o artilheiro do Santa Cruz na Série C. Com o gol de pênalti que deu a vitória diante do Botafogo-PB por 1x0, no último domingo (06), na Arena de Pernambuco, Eron assumiu a artilharia do Tricolor na competição com três gols e segue com chances de liderar a estatística também na temporada.

Titular do Santa Cruz nas últimas cinco partidas, o centroavante Eron parece ter conquistado de vez um espaço dentro do time titular, e a explicação para isso é muito mais do que justificada: gols.

Por grande parte da trajetória do atacante no Arruda, o jogador entrou em campo a partir do banco de reservas e as raras vezes que esteve como titular não correspondeu. A seca do atacante acabou somente contra o Botafogo-PB, em João Pessoa, na primeira fase. Desde então, são três gols em cinco partidas, também marcando contra o Caxias e na última partida contra o Belo.

Eron vem ganhando a preferência do técnico Cristian de Souza na reta final da Série C - Fotos: Rafael Vieira/FPF

Divisão

A distribuição dos gols no Santa Cruz é dividida entre vários jogadores. Em resumo, 11 atletas do clube balançaram as redes na atual Série C. Eron estava empatado em dois gols com Matheus Vinícius, Pedro Favela, Ronald, Eurico e Marquinhos, que já saiu do clube.

Mesmo assumindo a dianteira na estatística na competição, Eron ainda está empatado na temporada com Patrick Allan, que não marca desde o Estadual, e atrás de Quirino, que marcou cinco gols no ano e ainda segue como o máximo goleador da Cobra Coral no ano, mesmo já estando fora do clube.

Ronald

Ainda na vitória contra o Botafogo-PB, Ronald deu um pequeno susto, mas não deve ser algo de grande gravidade e deverá estar à disposição no sábado (12) diante do Maringá, fora de casa.

Ronald saiu com dores do jogo contra o Botafogo-PB, mas não deve preocupar para jogo contra Maringá - Foto: Rafael Vieira/FPF

Diretor médico do Santa Cruz, Antônio Mário Valente, falou sobre a condição do ponta-direita e mostrou otimismo.

“Ronald recebeu um ‘tostão’ região anterior da coxa e no segundo tempo, numa arrancada, ele sentiu um incômodo no posterior da coxa, mas preventivamente pediu para sair, é um atleta que tem experiência e nós estamos avaliando dia a dia. A resposta nessas primeiras 24 horas foi boa e vamos passo a passo, mas acredito que nós conseguimos ou conseguiremos deixar em condição de jogo”, explicou o responsável pelo departamento médico tricolor.



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