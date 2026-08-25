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FUTEBOL Eron diz viver seu melhor momento no Santa Cruz e mostra serenidade para jogo decisivo na Série C Autor de três gols na competição, o atacante possui a confiança de Cristian de Souza e deve iniciar a partida decisiva contra o Anápolis

Autor do primeiro gol do Santa Cruz na vitória por 2 a 0 sobre o Caxias no último sábado (22), pela Série C do Campeonato Brasileiro, Eron foi titular pelo segundo jogo consecutivo e vive seu melhor momento desde sua chegada ao clube. Em semana decisiva de preparação, o atacante mostrou confiança em sua evolução e no nível da equipe para alcançar a classificação.

"Não cheguei tão bem fisicamente em março, mas, com o tempo, fui melhorando. Sabemos que aqui no Santa Cruz é um turbilhão de coisas. Sei o tamanho da camisa que visto e a cobrança que existe sobre os atacantes. Consegui absorver isso muito bem, trabalhei tanto psicologicamente quanto fisicamente e tecnicamente para chegar ao meu máximo na minha melhor performance, mas ainda tenho a evoluir.", iniciou, elogiando a confiança recebida do técnico Cristian de Souza.

"Sobre o ponto crucial da minha evolução, acho que a base foi o trabalho do professor Cristian. Antes de ele chegar, eu não estava performando tão bem e não estava tendo minutagem. Quando ele chegou, teve uma conversa muito franca e disse que, se eu estivesse bem nos treinamentos, poderia ter uma chance. Coloquei isso na cabeça e comecei a trabalhar bastante, a treinar mais e a me preparar", finalizou.

Características de jogo

Apesar de baixa estatura, dos três gols marcados na competição, dois foram de cabeça. "Quem me vê pode achar que é meio difícil, mas, como falei na minha apresentação, essa é uma característica minha. Tento sempre estar bem posicionado, observando os zagueiros adversários para estar no ponto cego deles e atacar a bola", explicou.

"Essas outras características eu tenho desde quando comecei na base. Sempre procuro pressionar o zagueiro e dificultar a saída de bola do adversário. Acho que isso também é um aspecto muito positivo para a equipe. O professor Cristian pede muito isso para mim durante os jogos. Quem sabe a gente consiga fazer um gol a partir de uma pressão minha também", pontuou.

Confronto decisivo

O Santa se prepara para encarar o Anápolis, no próximo sábado (29), às 17h, no estádio Jonas Duarte (GO). Atualmente na quinta posição, com 28 pontos, o clube depende apenas de si para conquistar a vaga à próxima fase.

"A gente sabe que é um jogo decisivo, não tem outra forma de encarar a partida a não ser como mais uma final, assim como foi no último fim de semana. Nosso time é muito experiente e sabe jogar competição. O professor Cristian também vem trabalhando bastante o nosso psicológico, que é muito importante.", afirmou.

"Sabemos que o começo do jogo será bastante importante, não vamos ficar olhando resultado. Vamos fazer o nosso jogo, pois sabemos que, fora de casa, temos uma performance muito boa. Então, é continuar fazendo o que estamos fazendo fora de casa. Vamos honrar essa camisa do Santa Cruz, correr o máximo e, como falei, espero que, no sábado, depois do jogo, a gente comemore essa classificação.", encerrou.

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