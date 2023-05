A- A+

Náutico "Erramos demais", analisa Dado após atuação ruim do Náutico diante da Aparecidense-GO O Timbu foi superado sem dificuldades e chegou a segunda derrota, em três partidas, na Série C

Três jogos e duas derrotas na Série C. Esse é o retrospecto inicial do Náutico na terceira divisão. Diante da Aparecidense-GO, neste sábado (13), o Timbu foi superado facilmente pelo adversário. Na entrevista coletiva pós-jogo, Dado Cavalcanti analisou o desempenho da equipe alvirrubra.

"Um resultado muito ruim. Dois tempos totalmente diferentes. Eu não gostei do primeiro tempo, embora houve um equilíbrio muito maior entre as equipes. Nenhuma delas produziu o suficiente para fazer o gol”, iniciou Dado.

“Estou chateado com a forma que entregamos as bolas ao adversário e isso acabou minando nosso jogo. Um segundo tempo que a gente melhorou na partida. Entendo que era nosso melhor momento quando erramos numa saída de bola e tomamos o primeiro gol. Fomos facilmente dominados nos contra-ataques do adversário. Não soubemos neutralizar esses contra-ataques", completou o treinador.

O Náutico não conseguiu produzir boas chances de gol durante os noventa minutos da partida contra a Aparecidense. Dado explicou a baixa efetividade da sua equipe.

“Até rondamos um pouco a defesa adversária, mas entendo que não fomos produtivos porque erramos demais. Erramos muitos passes, entregamos a bola para o adversário, cedemos muitos contra-ataques, nós não matamos jogadas, a gente foi pouco competitivo. Isso acabou minando o jogo e a confiança. Ficamos no burocrático e aumentava a condição de erros. Foi uma noite muito ruim, uma noite muito infeliz. O placar elástico fala por si só. Fomos muito mal tecnicamente nas escolhas que fizemos”, afirmou.

A próxima partida do Náutico na Série C é diante do Floresta-CE, na segunda-feira (22), nos Aflitos. Com a derrota para a Aparecidense, o Timbu caiu para a 13° posição.

“O tempo entre um jogo e outro é saudável para recuperar os atletas, para centrar melhor as ideias e fazer as mudanças necessárias. Mas no fundo, no fundo, a minha vontade era que o jogo fosse amanhã. Minha vontade é de entrar em campo, dar uma resposta, dar uma mudada nos ânimos. Mas vamos ter tranquilidade para tomar as decisões mais assertivas e da melhor forma possível para voltar a vencer em casa e dar sequência no campeonato”, concluiu o treinador.



