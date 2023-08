A- A+

Náutico Erros internos reaparecem em novo fracasso do Náutico Assim como no ano passado, Timbu abusou nas trocas de treinadores

O empate em 2 a 2 com o São Bernardo, no último sábado (26), nos Aflitos, colocou um ponto final na temporada do Náutico. O resultado deixou o Alvirrubro fora do G-8 da Série C, fazendo-o terminar sua trajetória na 10ª colocação, com 27 pontos. Foi a pior campanha do Timbu em Campeonatos Brasileiros.

Após o baque dentro de casa, o diretor de futebol do Náutico, Rodolpho Moreira, chegou a reconhecer os erros internos durante a temporada. Tais contradições no clube irritaram os torcedores, que chegaram a pedir que o atual presidente, Diógenes Braga, deixasse o cargo do Executivo. Em dezembro o clube passará por eleições presidenciais.

Assim como em 2022, ano que culminou na queda para a Terceira Divisão, o Náutico mais uma vez teve uma temporada com sucessivas trocas no comando técnico. Dado Cavalcanti, Fernando Marchiori e Bruno Pivetti foram os responsáveis por dirigir a equipe. O último, por sua vez, comandou o time apenas nos dois últimos jogos e não tem presença garantida nos Aflitos em 2024. De forma interina, Otávio Augusto, ex-técnico do sub-20, também treinou o elenco.

No ano passado, para se ter uma ideia, foram cinco treinadores à frente do Timbu durante a temporada: Hélio dos Anjos, Felipe Conceição, Roberto Fernandes, Elano e Dado Cavalcanti. Durante a campanha da queda para a Série C, o Alvirrubro foi o lanterna da competição com 30 pontos, sem esboçar nenhum tipo de reação, refletindo a bagunça do clube fora das quatro linhas.

Durante a campanha deste ano, o Alvirrubro deu sinais que se classificaria sem sustos para o quadrangular. Porém, se despediu da competição acumulando seis jogos seguidos sem vencer. No recorte, perdeu apenas para o Paysandu, e conseguiu empatar longe de casa com Operário e Brusque. Mas, os resultados de igualdade nos Aflitos, principalmente contra Remo e CSA, fizeram o Timbu se complicar na busca pelo objetivo. As fracas atuações ainda ganharam um adicional com o mal entendido entre Souza e Marchiori.

Com a permanência na Série C em 2024, essa será a quarta vez que o Timbu disputará a Terceira divisão desde 2018. Além disso, essa é a temporada com menos jogos realizados pela equipe alvirrubra nos últimos 25 anos, ficando já sem ter mais partidas por realizar ainda em agosto. 44 jogos em 2023, contra os 16 jogos em 1998.

